Представитель Полины Юмашевой подтвердил развод с ДерипаскойВести.Ru вчера в 14:12

Совладелец энергометаллургического холдинга En+ Олег Дерипаска развелся с Полиной Дерипаской, рассказал «Ведомостям» представитель последней. Это произошло «больше года» назад. После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель.

с чего всё началось

Произошло это больше года назад. Но только сейчас стало известно. При этом после развода жена миллиардера Полина взяла свою девичью фамилию Юмашева.

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