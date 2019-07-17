Армия и оружие
Представитель Пентагона оценил возможность исключения Турции из НАТОРБК 18:42
По словам заместителя министра обороны Соединенных Штатов Эллен Лорд, Турция недополучит порядка $9 млрд из-за решения США прекратить сотрудничество с этой страной по программе F-35. Турция вошла в состав НАТО 18 февраля 1952 года — спустя три года после создания альянса.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:03, Вашингтон
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
Обновлено в 12:34
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Находкинская стоматология растит новое поколение врачей
В ближайшее время планируем открывать в филиале поликлиники вторую смену – так что работы хватит всем.
Обновлено в 20:02
Политика
Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евро
Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ.
Обновлено в 21:18
Происшествия
Двое подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ признали вину
Двое из семи сотрудников ФСБ, задержанных за разбой, признали вину, следует из материалов, оглашенных в Московском окружном военном суде.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено в 16:20
Политика
Захарова назвала придумками передачу Японии двух Курильских островов
Дипломат отметила, что российские власти уже не в первый раз сталкиваются с вбросами в японские СМИ, что нарушает конструктивную атмосферу переговоров двух стран Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что на переговорах с Токио поднимался вопрос о передаче Японии двух Курильских островов, пишет ТАСС.
Обновлено в 13:12
Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Гаджеты
«Яндекс» нашел способ следить за доходами пользователей
Патент, зарегистрированный «Яндексом», получил название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства».
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено в 21:16
Финансы
Банки показали рекордный 1 трлн руб. прибыли за полгода
Чистая прибыль банковского сектора за первое полугодие 2019 года выросла на 37% и составила 1005 млрд руб. против 643 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 06:18
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
Обновлено в 18:14
Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Общество
В Приморье нашли скалу из «Короля Льва»
Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
Илья Варламов назвал Ксению Собчак «чудовищем»
Варламов назвал Ксению «чудовищем», а ее шоу «отвратительным». Блогер заверил, что больше никогда не будет смотреть проект Ксении Собчак.
Обновлено в 11:45
Футбол
Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро
Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.
Обновлено в 18:54
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon»
В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен).
Обновлено в 08:55
Технологии
«ВКонтакте» тестирует свой собственный сервис знакомств
Обновлено в 11:57
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк
Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:48
Общество
Россияне не считают высшее образование важным фактором для достижения материального благополучия
Согласно результатам опроса, за последние годы усилилось скептическое отношение населения к обязательному получению высшего образования как к основному инструменту достижения материального благополучия.
Обновлено в 21:08
Технологии
В России участились кибератаки на медицинские учреждения
В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено в 18:32
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
Финансы
Российский фондовый рынок открылся падением индексов
Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта.
Обновлено в 03:39
Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Обновлено в 16:28