Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с похоронамиИзвестия 05:07

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что департамент торговли и услуг отказался выделить бесплатное место на Троекуровском кладбище, запросив 1 млн рублей. Информацию об этом опроверг и сам глава департамента. Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы в возрасте 38 лет.

Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с похоронами

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