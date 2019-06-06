Представитель Мэй назвал условие потепления отношений Москвы и ЛондонаИзвестия 15:22

с чего всё началось

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения Великобритании и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение». Об этом сообщает Deutsche Welle. По его словам, Россия демонстрирует агрессивное и дестабилизирующее поведение.

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Происшествия Пермский чиновник арестован по делу о ложном доносе Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин заключен под стражу до 25 июля 2019 по подозрению в ложном доносе.

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Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

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