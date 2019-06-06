Политика
Представитель Мэй назвал условие потепления отношений Москвы и ЛондонаИзвестия 15:22
Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения Великобритании и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение». Об этом сообщает Deutsche Welle. По его словам, Россия демонстрирует агрессивное и дестабилизирующее поведение.
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с чего всё началось
«Мы дали ясно понять, что агрессивные и дестабилизирующие поступки России подрывают ее заявления о том, что она может быть ответственным международным партнером»,— заявили на Даунинг-стрит (цитата по Reuters).Коммерсантъ14:59
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Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Обновлено в 13:45
Происшествия
Пермский чиновник арестован по делу о ложном доносе
Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин заключен под стражу до 25 июля 2019 по подозрению в ложном доносе.
Обновлено в 11:18
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Хоккей
47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру
Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Экономика
Россиянок поддержат за рождение первенца
Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика
Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении
Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Финансы
Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2019 года составил 3 трлн 821,72 млрд рублей, что эквивалентно $58,743 млрд, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено в 10:59
Спорт
Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР
В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя
Обновлено в 12:16
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка
Обновлено в 09:26
Футбол
«Спартак» следит за хавбеком «Спортинга»
Обновлено в 15:12
Здоровье
МЧС предупредило рязанцев о четырехдневной жаре
В Рязанской области в течение четырех дней будет стоять жаркая погода, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 06:19
Политика
В Роскомнадзоре пообещали «стратегическое решение» ситуации с Telegram
Жаров не стал говорить, каков сейчас уровень деградации Telegram.
Обновлено в 10:55
Общество
Экс-жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже ковра
Бывшая жена ушедшего из жизни медиаменеджера Игоря Малашенко обвинила его вдову в краже ковра, сообщает РЕН ТВ в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Мать Тимати объявила конкурс на имя будущего наследника
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в своём Instagram объявила конкурс на лучшее имя малыша, который родится у её сына и модели Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Кино
Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне
Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
Обновлено в 10:29
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Политика
В «Газпроме» прокомментировали слухи об отставке Миллера
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков опроверг слухи об отставке Алексея Миллера с поста главы компании.
Обновлено в 14:32
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Футбол
МВД наградило юного футболиста за помощь в поимке преступников
Воспитанник футбольной школы «Чертаново» Илья Шкода 2007 года рождения получил награду за помощь полиции при задержании преступников.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Культура
BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz
Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Религия
Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 09:01