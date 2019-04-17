Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из СовфедаРБК 02:31
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами. Об этом РБК сказал ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко. «Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — заявил он.
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Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Волгограде директора школы задержали за мошенничество
Волгоградские следователи завели уголовное дело в отношении бывшего директора школы и его заместителя, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 04:03
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Кино
Вышел финальный трейлер «Мстителей»
В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Хоккей
Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019
К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Обновлено в 03:34
Игры
Bloomberg нашел в России двух новых долларовых миллиардеров из Вологды
В рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index появилось два новых представителя России.
Обновлено в 03:45
Культура
Скончался известный писатель-фантаст Джин Вулф
Американский писатель-фантаст, автор знаменитой серии "Книга Нового Солнца" Джин Вулф ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает сайт издательства Tor.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы
Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о желании родить еще детей от Алекса Смерфита
Виктория Боня рассказала Алле Довлатовой, что хотела родить еще детей от Алекса Смерфита.
Обновлено в 02:50
Футбол
FA: «Хеннесcи не знал, что такое нацистское приветствие»
Независимая комиссия футбольной ассоциации Англии пришла к выводу, что вратарь "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси не имел злого умысла, демонстрируя жест, похожий на нацистское приветствие, поскольку вообще не знал, что это такое.
Обновлено вчера в 09:55
Хоккей
Матч между омским «Авангардом» и ЦСКА откроет Лариса Долина
На первом домашней игре «Авангарда» в серии против столичного ЦСКА гимн России исполнит Лариса Долина.
Обновлено в 00:56
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В убийстве девочки и мужчины из Приамурья признался их родственник
Появился подозреваемый в убийстве 11-летней девочки и ее 38-летнего отца, которое произошло 7 апреля в амурском райцентре Ивановка.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»
Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела».
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Жители Донбасса лишатся украинского гражданства в случае получения российских паспортов - Киев
Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак заявил, что жители Донбасса, получившие российские паспорта буду лишены украинского гражданства.
Обновлено в 02:33
Космос
Жителям Земли угрожает гигантский астероид
Жителей Земли в очередной раз предупредили о приближающемся конце света. Это связано с тем, что к планете подлетает огромный астероид.
Обновлено в 02:51
Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей
Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Авто
KIA в марте увеличила корпоративные продажи в России на 4%
За три первых месяца 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 6316 машин, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры KIA реализовали 19560 автомобилей – это 2,4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
США сделали Турции новое предложение по ЗРК Patriot
Турция получила от США новое предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в среду, комментируя свои переговоры с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом.
Обновлено в 04:01
Политика
Великобритания введет уголовную ответственность за обход санкций
Власти Великобритании подготовили регламент антироссийских санкций, согласно которому нарушителю санкционного режима может грозить до десяти лет заключения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 02:52
Происшествия
На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции
Обновлено в 02:20
Общество
Россияне стали лучше относиться к деятельности Иосифа Сталина
Уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29