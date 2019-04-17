Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из СовфедаРБК 02:31
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами. Об этом РБК сказал ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко. «Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — заявил он.
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В Кремле ничего неизвестно. Потом, насколько я знаю, сама Валентина Ивановна уже отреагировала на эти новости.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:31
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Общество
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»
Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела».
Обновлено вчера в 10:40
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая
Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Общество
Госдума уравняла бумажные полисы ОСАГО с электронными
Страховщикам будет запрещено выставлять регрессные требования к сбитым пешеходам, извещение о ДТП можно будет оформлять через портал государственных услуг, а бумажные полисы уравниваются с электронными.
Обновлено в 05:23
Общество
Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85
Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Спорт
Бородачёв и Никитина выиграли золото чемпионата России по фехтованию
Рапирист Антон Бородачёв и саблистка Ольга Никитина стали обладателями золотых наград в индивидуальных соревнованиях на чемпионате России по фехтованию.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
Новым членом правления «Газпрома» назначен Геннадий Сухов
Совет директоров "Газпрома" избрал с 15 апреля 2019 года членом правления Геннадия Сухова, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:16
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Транспорт
В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Варвару Караулову освободили по УДО
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку попасть в Сирии и примкнуть к террористам, по решению суда освобождена условно-досрочно.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Авто
В Шанхае представлен концепт кроссовера Honda X-NV
Японский бренд Honda привез на автосалон в Шанхай новую концептуальную модель Honda X-NV.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
Военно-морские силы прибалтийских стран признали беспомощными
Авторы доклада утверждают, что многолетнее игнорирование проблемы отсутствия инвестиций в развитие собственных военно-морских сил делает прибалтийские страны уязвимыми для "угрозы с Востока".
Обновлено в 02:35
Общество
Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей
Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту
После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Политика
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Свечников не смог продолжить матч после драки с Овечкиным
Обновлено 15 апреля в 21:32
Общество
С омички требуют налог на цветы, которые ей подарила мэрия за младенца
В мэрии заявили, что женщину предупреждали о налоге и она даже оставила соответствующую подпись.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В центре Гая сняли на видео привязанного к дереву медведя
16 апреля неподалёку от ЦДТ «Радуга» прохожие заметили привязанного к дереву бурого медведя.
Обновлено в 03:25
Культура
Шнуров рассказал в стихах о пожаре в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии
В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Политика
Польского консула выдворили из Иркутска
Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.
Обновлено вчера в 23:59