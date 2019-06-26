Представитель Хорватии стала новым генсеком Совета ЕвропыИзвестия 14:50

с чего всё началось

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выбрала нового генерального секретаря организации, им стала представитель Хорватии. Как сообщает в среду, 26 июня, ТАСС, Пейчинович-Бурич будет занимать этот пост в течение пяти лет.

Политика Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы Украина не допустит присутствия на парламентских выборах представителей от ПАСЕ, являющихся гражданами РФ.

Происшествия Суд арестовал «московского отравителя» Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Гаджеты В Intel придумали, как противостоять успехам AMD В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".

Политика В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.

Происшествия Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».

Экономика В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19% По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.

Общество В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Музыка Пермский балалаечник восхитил группу Scorpions своим кавером Участники группы опубликовали кавер балалаечника на Still Loving You, которую пермский музыкант сыграл в фирменном стиле - на трех балалайках.

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.

Здоровье Учёные рассказали об опасности проживания в многоквартирных домах Специалисты из Литвы выяснили, что загрязнённый воздух и проживание в многоквартирных домах могут увеличивать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сахарного диабета второго типа.

Футбол Кроос: «Трансфер Роналду в „Ювентус“ всех осчастливил» Было бы странно не ощущать нехватку такого игрока, который решил исход многих матчей своими голами. И всё же его трансфер всех осчастливил.

Футбол Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону».

Общество United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Политика В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

Футбол В сети появилось фото формы «Спартака» на новый сезон Твиттер Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографию формы "Спартака" на сезон-2019/20. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. На фотографиях видно, что основная форма - красная с белой вертикальной полосой.

Экономика В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.

Здоровье Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.

Шоу-бизнес Бритни Спирс показала фигуру в купальнике Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.