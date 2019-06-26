Политика

Представитель Хорватии стала новым генсеком Совета ЕвропыИзвестия 14:50

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выбрала нового генерального секретаря организации, им стала представитель Хорватии. Как сообщает в среду, 26 июня, ТАСС, Пейчинович-Бурич будет занимать этот пост в течение пяти лет.
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«Сердечно поздравляем Марию Пейчинович-Бурич, которую ассамблея только что избрала генеральным секретарем Совета Европы на пять лет!» — говорится
 в сообщении организации в Twitter.
РБК14:43

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ПАСЕ выбрала генсекретарем Совета Европы представительницу Хорватии

РБК14:43

Представитель Хорватии стала новым генсеком Совета Европы

Известия14:50

Новым генсеком Совета Европы избрана Мария Пейчинович-Бурич

RT на русском14:50

Новым генеральным секретарем Совета Европы стала Мария Пейчинович-Бурич

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Украина проигнорировала голосование за нового генсека ПАСЕ

Lenta.ru14:53

Генсеком Совета Европы стала глава МИД Хорватии

Интерфакс14:22

ПАСЕ выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Пейчинович-Бурич

Народные новости14:54
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Политика

Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Украина не допустит присутствия на парламентских выборах представителей от ПАСЕ, являющихся гражданами РФ.
Обновлено в 18:01
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Политика

Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Гаджеты

В Intel придумали, как противостоять успехам AMD

В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Политика

В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану

В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.
Обновлено в 18:59
Политика

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Обновлено в 17:19
Музыка

Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 18:44
Происшествия

Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином

По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Экономика

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие

Китай производит большой объем закупок авиационных двигателей у России

Обновлено вчера в 07:36
Общество

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.
Обновлено в 10:54
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Наука

В нагретых пленках для гибкой электроники нашли двумерный слой

Обновлено 24 июня в 13:31
Музыка

Пермский балалаечник восхитил группу Scorpions своим кавером

Участники группы опубликовали кавер балалаечника на Still Loving You, которую пермский музыкант сыграл в фирменном стиле - на трех балалайках.
Обновлено в 15:58
Политика

Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота пойманы

Обновлено в 18:29
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Здоровье

Учёные рассказали об опасности проживания в многоквартирных домах

Специалисты из Литвы выяснили, что загрязнённый воздух и проживание в многоквартирных домах могут увеличивать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сахарного диабета второго типа.
Обновлено в 11:01
Футбол

Кроос: «Трансфер Роналду в „Ювентус“ всех осчастливил»

Было бы странно не ощущать нехватку такого игрока, который решил исход многих матчей своими голами. И всё же его трансфер всех осчастливил.
Обновлено в 17:28
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону».
Обновлено в 16:06
Общество

United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Футбол

В сети появилось фото формы «Спартака» на новый сезон

Твиттер Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографию формы "Спартака" на сезон-2019/20. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. На фотографиях видно, что основная форма - красная с белой вертикальной полосой.
Обновлено в 16:51
Экономика

В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники

Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено в 11:03
Здоровье

Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше

Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в купальнике

Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено в 17:00
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
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