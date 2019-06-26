Политика
Представитель Хорватии стала новым генсеком Совета ЕвропыИзвестия 14:50
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выбрала нового генерального секретаря организации, им стала представитель Хорватии. Как сообщает в среду, 26 июня, ТАСС, Пейчинович-Бурич будет занимать этот пост в течение пяти лет.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Политика
Украина не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы
Украина не допустит присутствия на парламентских выборах представителей от ПАСЕ, являющихся гражданами РФ.
Обновлено в 18:01
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Политика
Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Политика
В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану
В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.
Обновлено в 18:59
Политика
Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 15:31
Музыка
Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 18:44
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Экономика
В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%
По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
Китай производит большой объем закупок авиационных двигателей у России
Обновлено вчера в 07:36
Общество
В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.
Обновлено в 10:54
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Наука
В нагретых пленках для гибкой электроники нашли двумерный слой
Обновлено 24 июня в 13:31
Музыка
Пермский балалаечник восхитил группу Scorpions своим кавером
Участники группы опубликовали кавер балалаечника на Still Loving You, которую пермский музыкант сыграл в фирменном стиле - на трех балалайках.
Обновлено в 15:58
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Здоровье
Учёные рассказали об опасности проживания в многоквартирных домах
Специалисты из Литвы выяснили, что загрязнённый воздух и проживание в многоквартирных домах могут увеличивать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сахарного диабета второго типа.
Обновлено в 11:01
Футбол
Кроос: «Трансфер Роналду в „Ювентус“ всех осчастливил»
Было бы странно не ощущать нехватку такого игрока, который решил исход многих матчей своими голами. И всё же его трансфер всех осчастливил.
Обновлено в 17:28
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону».
Обновлено в 16:06
Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Футбол
В сети появилось фото формы «Спартака» на новый сезон
Твиттер Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографию формы "Спартака" на сезон-2019/20. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. На фотографиях видно, что основная форма - красная с белой вертикальной полосой.
Обновлено в 16:51
Экономика
В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено в 11:03
Здоровье
Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше
Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала фигуру в купальнике
Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено в 17:00
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25