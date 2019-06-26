ПАСЕ выбрала нового генсека Совета ЕвропыТК Звезда вчера в 14:33

с чего всё началось

ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет. Им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, пишет РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что по итогам голосования Пейчинович-Бурич получила большинство голосов.

Происшествия Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".

Путешествия Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.

Шоу-бизнес Алсу исполнила просьбу смертельно больной девочки Алсу, которая часто помогает всяческим благотворительным фондам, однажды исполнила личную просьбу смертельно больной девочки из Казани.

Политика Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Армия и оружие Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.

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Политика Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.

Общество Forbes назвал МИСиС лучшим вузом России Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет МИСиС.

Шоу-бизнес Бритни Спирс показала фигуру в бикини на Карибах После тяжелого жизненного периода, нового витка скандала с бывшим менеджером и лечения в психиатрической клинике Бритни Спирс определенно пойдет на пользу спокойный отпуск на берегу моря.

Кино В США скончался актер из сериала «Альф» В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».

Политика Спецпредставитель Грузии назвал причины кризиса в отношениях с Россией Кризис в отношениях между Россией и Грузией, начавшийся в конце июня этого года, основан на старых причинах, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Авто Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.

Шоу-бизнес Ирина Шейк чрезмерно увлеклась спортом Судя по всему, после разрыва с актером Брэдли Купером модель Ирина Шейк только добавила себе популярности и стала востребованной, как никогда раньше.

Кино В парке 30-летия ВЛКСМ в Омске пройдет кино-пикник Мероприятие запланировано на 27 июня в 21:30. Кино-пикник пройдет в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

Экономика Совладельцем «Мосхозторга» стал гражданин Азербайджана Владельцем «Фалкон хоум дистрибьюшн», которая приобрела 50,5% сети магазинов «Мосхозторг», является гражданин Азербайджана Заур Мишиев, свидетельствуют данные, опубликованные в реестре компаний Болгарии.

Технологии РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет Что не устраивает РСПП Несколько пунктов проектов противоречит закону, поскольку из них вытекает, что операторы связи должны будут постоянно направлять весь трафик на специальное оборудование противодействия угрозам, которое им предоставит Роскомнадзор.

Политика В Крыму исключили вероятность контактов с новым постпредом Зеленского Вероятность контактов крымских властей с новым постоянным представителем президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем исключена, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Экономика Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.