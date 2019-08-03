Экономика
Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSAРИА Новости вчера в 01:27
"Суд отклонил все требования Conoco о возмещении убытков на 1,5 миллиарда долларов", - сообщил он, отметив, что PDVSA придется выплатить лишь 33,7 миллиона долларов оставшегося кредита по этому делу.
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Армия и оружие
Российские военнослужащие раздали гумпомощь под Дамаском
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали более трех тонн различного продовольствия жителям одного из самых пострадавших пригородов сирийской столицы - Восточной Гуты.
Обновлено в 02:54
Происшествия
При стрельбе в Дейтоне есть погибшие
При стрельбе в американском городе Дейтон в Огайо есть погибшие и пострадавшие, передает BNO News.
Обновлено в 02:53
Политика
Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 00:37
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
На несогласованной акции в центре Москвы задержали около 600 человек
Число задержанных за различные правонарушения на несогласованной акции в центре Москвы возросло до 600, сообщили в городском управлении МВД.
Обновлено вчера в 11:09
Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании стоимости бензина и дизтоплива
Поправки в Налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек
Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Гаджеты
Роскачество призвало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено 02 августа в 02:23
Технологии
Японцы спустили на воду морской паром с исключительно батарейным питанием
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем
Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
В центре Екатеринбурга в ДТП погибли водитель и пассажир такси
В Екатеринбурге водитель и пассажир машины такси, стоявшей на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора, погибли после того в нее врезалась на большой скорости KIA Rio.
Обновлено в 03:32
Футбол
Российский футболист продолжит карьеру в Армении
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие
Участники международного конкурса «Рембат-2019» провели жеребьевку
Команды международного конкурса «Рембат-2019» из Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса, Конго, Мозамбика, Камбоджи и Иордании провели жеребьевку, которая определила порядок старта и номера маршрутов команд.
Обновлено вчера в 11:22
Космос
Роскосмос на два года отложил запуск второго метеоспутника «Арктика-М»
Запуск отложили до 2023-го года. Ранее аналогичное решение было принято по поводу первого спутника "Арктика-М".
Обновлено в 02:33
Политика
Силуанов оценил ввод США новых санкций в отношении России
Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов дал комментарий по поводу решения США о введении новых пакета санкций против России.
Обновлено вчера в 15:50
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено вчера в 16:43
Единоборства
Колби Ковингтон уверенно победил Робби Лоулера
Обновлено в 00:18
Политика
Эспер выступил против доминирования КНР в Индо-Тихоокеанском регионе
Соединённые Штаты не поддерживают стремление Китая к доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе визита в Австралию.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В ДТП в Курганской области погибли четыре человека
В результате четыре человека погибли, еще один получил травмы, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Петросян удивился количеству украинских туристов в Ялте
Как позднее признался сам мэтр эстрадного юмора, его удивило, как много украинских туристов приехало в этом году на полуостров.
Обновлено в 02:21