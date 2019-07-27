Политика
Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержанииИзвестия 06:56
Правоохранительные органы не подтвердили данное сообщение. Обухов уточнил, что Гудкова везут в ОВД Коптево. Кроме того, ранее задержали снятого с регистрации в Мосгордуму Ивана Жданова и снятого с выборов в городской парламент кандидата Илью Яшина.
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Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
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Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
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Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
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Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
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Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
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Трагически погибла 24-летняя звезда «Брестской крепости»
В 24 года трагически погибла главная героиня художественного фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, сыгравшая в кинокартине дочь лейтенанта Кижеватова, которую впоследствии расстреляли фашисты.
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Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки
В 2013 году в рамках экспедиции РГО Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота "Олег".
Обновлено в 07:22
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
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США не намерены помогать жителям Сирии в восстановлении мирной жизни
На территории, контролируемой американскими специалистами, буквально полностью уничтожена любая инфраструктура – после боев не было проведено восстановления региона.
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Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
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Армия и оружие
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении огневых позиций в жилых домах
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении вооружения в жилых домах у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 06:40
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Обновлено в 01:08
Общество
Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
Обновлено в 07:27
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Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн
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Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Подлодку – штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Атомную подводную лодку «Хабаровск» (проект 09851) спустят на воду до конца 2019 года.
Обновлено в 04:20
Политика
Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией
72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Петербургский суд отправил под домашний арест замдиректора ФГКУ «СЗД»
В субботу, 27 июля, Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под домашний арест заместителя директора по стратегическому развитию ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Алексея Бирюкова.
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«Барселона» обыграла «Виссел Кобе»
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Волкер назвал возможное освобождение украинских моряков «важным шагом»
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "важным шагом" со стороны РФ возможное освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и призвал сделать это без каких-либо условий.
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Рудковская похвасталась поступлением сыновей в МГИМО
Музыкальный продюсер Яна Рудковская похвасталась поступлением сыновей в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
Обновлено в 06:35
Технологии
LG и ФКР провели киберспортивный турнир
Федерация киберфутбола России (ФКР) совместно с компанией LG организовала киберспортивный турнир с участием известного комментатора игры FIFA и блогера Babatumba.
Обновлено вчера в 10:47
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«Спартак» может расстаться с Мельгарехо
Обновлено 24 июля в 07:57
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14