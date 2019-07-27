Политика

Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержанииИзвестия 06:56

Правоохранительные органы не подтвердили данное сообщение. Обухов уточнил, что Гудкова везут в ОВД Коптево. Кроме того, ранее задержали снятого с регистрации в Мосгордуму Ивана Жданова и снятого с выборов в городской парламент кандидата Илью Яшина.
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