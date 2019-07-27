Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что его задержали.

Происшествия Москва: после газа участники незаконной акции использовали взрывпакеты Участники несанкционированной акции в Москве перекрыли движение транспорта на улице Большая Дмитровка.

Футбол «Барселона» обыграла «Виссел Кобе» Напомним, что за "Виссел Кобе" выступают три экс-игрока "Барсы" - Андрес Иньеста, Давид Вилья и Томас Фермален.

Происшествия Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба Участники чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, пострадали во время обрушения крыши в ночном клубе, расположенном неподалеку от деревни атлетов.

Армия и оружие В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.

Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.

Общество Жару в Москве сменят аномальные холода В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Гаджеты Чипсет MediaTek Helio G90 будет представлен 30 июля Нет никаких конкретных характеристик нового чипсета, предположения указывают на модификацию Helio P90, который представляет собой восьмиядерный процессор, построенный на 12-нм техпроцессе.

Футбол «ПСЖ» согласился на условия «Барсы» в переговорах по Неймару Напомним, что ранее «ПСЖ» отказал «Барселоне» в продаже Неймара на условиях обмена нескольких футболистов с доплатой.

Происшествия В редакцию «Дождя» пришла полиция Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.

Космос Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе «Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».

Автоспорт Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Происшествия Трое детей найдены мертвыми в Дагестане Трое детей, которые купались в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, найдены мертвыми.

Политика Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник Украинская партия "Слуга народа", победившая на парламентских выборах, рассматривает кандидатуру владельца сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого на должность министра здравоохранения Украины, заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

Здоровье Названы продукты, которые нужно исключить женщинам после 40 Женщинам старше 40 лет следует обратить внимание на белки молочного и растительного происхождения.

Армия и оружие Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Происшествия Экс-главу правительства Астраханской области арестовали Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Футбол «Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.