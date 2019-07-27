Политика
Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержанииИзвестия 06:56
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова задержали на въезде в Москву, передает 27 июля «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Алексея Обухова. Правоохранительные органы не подтвердили данное сообщение. Обухов уточнил, что Гудкова везут в ОВД Коптево.
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