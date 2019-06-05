Происшествия
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсераРоссийская газета 15:38
Пиар-директор продюсера группы "На-На" Бари Алибасова опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что тот якобы скончался. "Никто не умер, он живой", - цитирует заявление Вадима Горжанкина телеканал 360.
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с чего всё началось
По сообщениям СМИ, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, скончался в больнице. Однако это оказалось неправдой. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь знаменитости.Телеканал 360°15:12
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