Шоу-бизнес

Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смертиЭхо Москвы вчера в 15:59

Есть некоторые сложности в его состоянии. Сегодня днем сообщалось, что состояние продюсера оценивается как тяжёлое, он находится в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского.
Читать в источнике
Сергей Минаев
Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова.
— Сергей Минаев, российский предпринимательТелеканал 360° вчера в 15:12
с чего всё началось

Пресс‐секретарь опроверг смерть Бари Алибасова

По сообщениям СМИ, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, скончался в больнице. Однако это оказалось неправдой. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь знаменитости.
Телеканал 360°вчера в 15:12

Подробнее о событии

Сергей Минаев извинился за распространение информации о смерти Алибасова

Телепрограммавчера в 17:00

Представитель Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

РИА Новостивчера в 15:37

Сергей Минаев извинился за тиражирование слухов о смерти Бари Алибасова

ТАССвчера в 15:45

Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

Интерфаксвчера в 15:16

Пресс‐секретарь опроверг смерть Бари Алибасова

Телеканал 360°вчера в 15:12

Политов опроверг «КП» сообщения о смерти Бари Алибасова

Комсомольская правдавчера в 15:30

Близкие опровергли смерть Бари Алибасова

StarHit.ruвчера в 16:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:20, Ашберн

Появились первые сообщения о смерти Бари Алибасова

Вести.UZвчера в 22:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые

Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Администрация Зеленского подозревает МИД Украины в работе на Порошенко

Администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского подозревает МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:07
Путешествия

В Роскачестве рассказали, как выбрать надежное турагентство

"Агентству, которое открылось в разгар сезона, доверять не стоит: новые организации должны начинать работу где-то с зимы, чтобы успеть провести маркетинговую кампанию и найти клиентов к летнему сезону отпусков", — отмечают в Роскачестве.
Обновлено вчера в 17:23
Авто

Jeep Wrangler послужил базой для создания экспедиционного внедорожника

«Дочка» британского тюнинг-ателье Kahn Design – Chelsea Truck Company – построила эксклюзивный экспедиционный внедорожник Black Hawk Expedition Edition.
Обновлено вчера в 12:29
Энергетика

Минэнерго оценит ущерб от загрязнения «Дружбы» в течение лета

Новак рассказал журналистам, что Минэнерго рассчитывает на изменения в нормативную базу, которые позволят исключить повторение ЧП с загрязнением нефтепровода.
Обновлено в 02:34
Кино

Джулия Робертс раскрыла оригинальный финал «Красотки»

Во время беседы с Робертс актриса Патрисия Аркетт упомянула о свои пробах на роль героини Вивиан в картине "3, 000", сюжет которой стал сценарием "Красотки".
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку

В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке

Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика

Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку

Обновлено в 01:45
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес

Ксения Собчак разделила людей на «дворняг» и «благородных»

Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за попытку выделить среди массы людей "благородных" и противоположных им по характеру "дворняг".
Обновлено в 00:33
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Брэд Питт прогулялся по Венеции с новой подругой

Голливудский актер Брэд Питт прогулялся по Венеции в компании неизвестной девушки.
Обновлено в 03:06
Политика

Зеленский выступил с обращением к руководству России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.
Обновлено вчера в 05:30
Экономика

Кудрин рассказал о росте экономики России

Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин рассказал о потенциале роста экономики страны.
Обновлено в 02:49
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Технологии

Первый в России видеозвонок по сети 5G совершили в Петербурге

Как передает агентство ТАСС, помимо этого также была подтверждена техническая возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено вчера в 14:19
Экономика

Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии экономики

Неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 02:56
Технологии

Facebook официально анонсирует свою криптовалюту до конца июня

Facebook официально объявит о разработке собственного криптовалютного проекта до конца текущего месяца, как сообщает The Information.
Обновлено в 02:45
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено вчера в 12:01
ещё по теме
Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное