Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смертиЭхо Москвы вчера в 15:59

По сообщениям СМИ, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, скончался в больнице. Однако это оказалось неправдой. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь знаменитости.

с чего всё началось

Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова.

Есть некоторые сложности в его состоянии. Сегодня днем сообщалось, что состояние продюсера оценивается как тяжёлое, он находится в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского.

Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смерти

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