Шоу-бизнес

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смертиРИА Новости 20:34

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы. В разговоре с РИА Новости Горожанин заявил, что это неправда.
Читать в источнике
Сергей Минаев
Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова.
— Сергей Минаев, российский предпринимательТелеканал 360° 15:12
с чего всё началось

Пресс‐секретарь опроверг смерть Бари Алибасова

По сообщениям СМИ, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, скончался в больнице. Однако это оказалось неправдой. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь знаменитости.
Телеканал 360°15:12

Подробнее о событии

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

РИА Новости20:34

Сергей Минаев извинился за тиражирование слухов о смерти Бари Алибасова

ТАСС15:45

Экс-жена и представитель Бари Алибасова опровергли сообщения о его смерти

РБК15:35

Пресс‐секретарь опроверг смерть Бари Алибасова

Телеканал 360°15:12

Сергей Минаев извинился за распространение информации о смерти Алибасова

Телепрограмма17:00

Алибасов мужественно борется с болезнями

Комсомольская правда18:30

Близкие опровергли смерть Бари Алибасова

StarHit.ru16:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы

Обновлено в 19:00
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый провокационный клип

Популярная музыкальная группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 02:37
Происшествия

У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба

Обновлено в 21:40
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Жена Владимира Познера: «Мы вызывали Уитни Хьюстон нарколога»

Общаясь с журналистами, супруга Познера вспомнила, что примерно 10 лет назад они привозили в Россию Уитни Хьюстон.
Обновлено в 22:00
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество

Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году

Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие

Бывший минометчик Ковтун опозорился у Соловьева после слов про обстрел мечети в Донецке

Обновлено в 11:29
Наука

Камчатке угрожает извержение мощного вулкана

Обновлено в 14:55
Экономика

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
Здоровье

Ученые назвали оптимальное число шагов в день

Обновлено в 10:19
Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с января опустилась ниже $61 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с начала января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено 03 июня в 05:00
Футбол

Скандальный финал африканской Лиги чемпионов будет переигран

Конфедерация африканского футбола на экстренном заседании приняла решение переиграть ответный матч.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Транспорт

Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве

«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.
Обновлено в 12:45
Политика

Путин и Си Цзиньпин навестили панд в Московском зоопарке

Владимир Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк и приняли участие в церемонии передачи двух больших панд.
Обновлено в 13:45
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Технологии

Покупателей кроссовок нашли по именам

Базы клиентов Street Beat и Sony Centre оказались в открытом доступе Компания DeviceLock обнаружила в открытом доступе базу с данными покупателей магазинов Sony Centre и сети спортивной одежды Street Beat, управляющихся Inventive Retail Group (IRG).
Обновлено в 18:09
Политика

Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция

Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено в 21:47
Общество

Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье

Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено в 22:08
Футбол

Де Лигт определится с новым клубом на следующей неделе

В минувшем сезоне де Лигт отыграл за «Аякс» 48 матчей. На его счету шесть забитых мячей и одна голевая передача.
Обновлено в 07:07
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 15:04
Экономика

WSJ: Fiat Chrysler отозвал предложение о частичном слиянии с Renault

Американо-итальянская корпорация Fiat Chrysler отозвала предложение о частичном слиянии с французским автомобилестроительным концерном Renault.
Обновлено в 20:25
Политика

Лавров усомнился в возможности военной интервенции США в Венесуэлу

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что США не пойдут на военную интервенцию в Венесуэлу.
Обновлено в 17:20
Происшествия

В японском метро поезд сошел с рельсов

В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено в 21:59
Общество

Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
ещё по теме
Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное