Шоу-бизнес
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смертиРИА Новости 20:34
Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы. В разговоре с РИА Новости Горожанин заявил, что это неправда.
Читать в источнике
Оценить91
Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова.
— Сергей Минаев, российский предпринимательТелеканал 360° 15:12
с чего всё началось
По сообщениям СМИ, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, скончался в больнице. Однако это оказалось неправдой. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь знаменитости.Телеканал 360°15:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено в 14:38
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый провокационный клип
Популярная музыкальная группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 02:37
Происшествия
У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба
Обновлено в 21:40
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Жена Владимира Познера: «Мы вызывали Уитни Хьюстон нарколога»
Общаясь с журналистами, супруга Познера вспомнила, что примерно 10 лет назад они привозили в Россию Уитни Хьюстон.
Обновлено в 22:00
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество
Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие
Бывший минометчик Ковтун опозорился у Соловьева после слов про обстрел мечети в Донецке
Обновлено в 11:29
Наука
Камчатке угрожает извержение мощного вулкана
Обновлено в 14:55
Экономика
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Ученые назвали оптимальное число шагов в день
Обновлено в 10:19
Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с января опустилась ниже $61 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с начала января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено 03 июня в 05:00
Футбол
Скандальный финал африканской Лиги чемпионов будет переигран
Конфедерация африканского футбола на экстренном заседании приняла решение переиграть ответный матч.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Транспорт
Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве
«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.
Обновлено в 12:45
Политика
Путин и Си Цзиньпин навестили панд в Московском зоопарке
Владимир Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк и приняли участие в церемонии передачи двух больших панд.
Обновлено в 13:45
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Технологии
Покупателей кроссовок нашли по именам
Базы клиентов Street Beat и Sony Centre оказались в открытом доступе Компания DeviceLock обнаружила в открытом доступе базу с данными покупателей магазинов Sony Centre и сети спортивной одежды Street Beat, управляющихся Inventive Retail Group (IRG).
Обновлено в 18:09
Политика
Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция
Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено в 21:47
Общество
Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье
Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено в 22:08
Футбол
Де Лигт определится с новым клубом на следующей неделе
В минувшем сезоне де Лигт отыграл за «Аякс» 48 матчей. На его счету шесть забитых мячей и одна голевая передача.
Обновлено в 07:07
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 15:04
Экономика
WSJ: Fiat Chrysler отозвал предложение о частичном слиянии с Renault
Американо-итальянская корпорация Fiat Chrysler отозвала предложение о частичном слиянии с французским автомобилестроительным концерном Renault.
Обновлено в 20:25
Политика
Лавров усомнился в возможности военной интервенции США в Венесуэлу
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что США не пойдут на военную интервенцию в Венесуэлу.
Обновлено в 17:20
Происшествия
В японском метро поезд сошел с рельсов
В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено в 21:59
Общество
Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова
Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45