Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смертиРИА Новости вчера в 20:34

По сообщениям СМИ, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, скончался в больнице. Однако это оказалось неправдой. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь знаменитости.

с чего всё началось

Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова.

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы. В разговоре с РИА Новости Горожанин заявил, что это неправда.

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Шоу-бизнес Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.

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