Шоу-бизнес
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смертиРИА Новости вчера в 20:34
Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы. В разговоре с РИА Новости Горожанин заявил, что это неправда.
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Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова.
— Сергей Минаев, российский предпринимательТелеканал 360° вчера в 15:12
с чего всё началось
По сообщениям СМИ, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, скончался в больнице. Однако это оказалось неправдой. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь знаменитости.Телеканал 360°вчера в 15:12
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Шоу-бизнес
Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым
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