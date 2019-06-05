Шоу-бизнес

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смертиРИА Новости вчера в 20:34

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы. В разговоре с РИА Новости Горожанин заявил, что это неправда.
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Сергей Минаев
Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова.
— Сергей Минаев, российский предпринимательТелеканал 360° вчера в 15:12
с чего всё началось

Пресс‐секретарь опроверг смерть Бари Алибасова

По сообщениям СМИ, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, скончался в больнице. Однако это оказалось неправдой. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь знаменитости.
Телеканал 360°вчера в 15:12

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Пресс‐секретарь опроверг смерть Бари Алибасова

Телеканал 360°вчера в 15:12

Алибасов мужественно борется с болезнями

Комсомольская правдавчера в 18:30

Экс-жена и представитель Бари Алибасова опровергли сообщения о его смерти

РБКвчера в 15:35

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

РИА Новостивчера в 20:34

Сергей Минаев извинился за распространение информации о смерти Алибасова

Телепрограммавчера в 17:00

Сергей Минаев извинился за тиражирование слухов о смерти Бари Алибасова

ТАССвчера в 15:45

Близкие опровергли смерть Бари Алибасова

StarHit.ruвчера в 16:25
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Появились первые сообщения о смерти Бари Алибасова

Вести.UZвчера в 22:58
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Шоу-бизнес

Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым

Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.
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По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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