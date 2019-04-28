Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»РИА Новости вчера в 22:36

По словам пресс-секретаря артистки, Микелла мечтала участвовать в проекте "Голос" с пяти лет. Кроме того, она заявила, что в адрес Алсу поступают угрозы.
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Дочери Алсу после скандала на шоу «Голос» поступают угрозы

URA.Ruвчера в 23:33

«Угрозы, негатив, помои»: менеджер Алсу высказалась о травле Микеллы

Московский Комсомолецвчера в 16:00

Дочь Рождественского назвала передачу «Голос.Дети» школой лицемерия

Народные новости02:57

Представитель Алсу ответила на критику победившей в «Голосе» дочери певицы

Газета.Ruвчера в 16:45

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

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Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

News.ruвчера в 10:36

Главное о скандале вокруг шоу «Голос.Дети» и дочери Алсу

Snob.ruвчера в 07:00
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Экономика

Отели Hyatt во Владивостоке: деньги были потеряны

Как сообщало ИА REGNUM, российский аукционный дом подвёл итоги продажи недостроенных отелей в бухте Золотой Рог и на мысе Бурный во Владивостоке, два гостиничных комплекса Hyatt были проданы за 3,7 млрд рублей.
Обновлено в 02:23
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«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ

Обновлено вчера в 15:01
Финансы

Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%

С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Культура

Россияне назвали возможный способ накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»

Россияне обвиняют дочь Алсу Микеллу Абрамову в накрутке голосов.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Пугачева вручила награды проигравшим участникам шоу «Голос. Дети»

Участники телешоу получили по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Эту премию эстрадная исполнительница основала 14 лет назад.
Обновлено вчера в 04:14
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Политика

Глава американской тюрьмы Гуантанамо уволен после расследования

Глава американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе контр-адмирал ВМС США Джон Ринг освобожден от занимаемой им должности.
Обновлено в 00:16
Политика

Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов

Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов умер в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время

Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения своего четвертого ребенка

Ким Кардашьян устроила вечеринку по поводу рождения своего четвертого ребенка: звезда реалити-шоу пригласила друзей на «baby shower» - праздник в честь будущего малыша.
Обновлено вчера в 19:30
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами

Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено вчера в 08:51
Экономика

В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны

С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Происшествия

Житель Петербурга заявил о краже у него иконы XVII века

Обновлено в 02:38
Политика

Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:19
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 18:28
Автоспорт

Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом

Обновлено вчера в 12:24
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов

Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:22
Энергетика

Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа

Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Политика

Зеленский предложил россиянам украинское гражданство

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе и нацелен на деэскалацию конфликта.
Обновлено вчера в 10:55
Баскетбол

Карри и Томпсон могут пропустить первый матч серии с «Хьюстоном»

Обновлено вчера в 02:15
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 11:31
Происшествия

Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Наука

Названа причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад

Исследователи из Принстонского университета в Соединенных Штатов задались идеей выяснить, что стало причиной изменения климата еще 50 миллионов лет назад.
Обновлено 27 апреля в 02:43
Происшествия

В Туве на военном полигоне подорвался ребёнок

На военном полигоне на снаряде подорвался ребёнок. В пресс-службе республиканского правительства эту информацию ИА REGNUM подтвердили.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено вчера в 04:25
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Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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