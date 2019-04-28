Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»РИА Новости вчера в 22:36
По словам пресс-секретаря артистки, Микелла мечтала участвовать в проекте "Голос" с пяти лет. Кроме того, она заявила, что в адрес Алсу поступают угрозы.
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