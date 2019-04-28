Шоу-бизнес

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»РИА Новости вчера в 22:36

По словам пресс-секретаря артистки, Микелла мечтала участвовать в проекте "Голос" с пяти лет. Кроме того, она заявила, что в адрес Алсу поступают угрозы.
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Останки загадочного существа обнаружили на пляже в Великобритании

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Обновлено вчера в 10:55
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В выставочном зале «Чылтыс» 30 апреля в 14 часов состоится презентация выставки Надежды Кобыльцовой из фондов Абаканской картинной галереи «Подарок городу».
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"Колорадо Эвеланш" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом

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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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