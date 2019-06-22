Шоу-бизнес
Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-ШукшинойРБК 06:08
О госпитализации Федосеевой-Шукшиной ранее в субботу сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина. Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как выпил жидкость "Крот" в своей квартире в Мерзляковском переулке.
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с чего всё началось
Федосеева-Шукшина - жена продюсера и музыканта Бари Алибасова, который был госпитализирован в начале июня с ожогом желудка и пищевода. Алибасова выписали из больницы 17 июня.Интерфакс03:47
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Обновлено вчера в 02:15
Общество
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Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено 20 июня в 15:23
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
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Обновлено в 06:21
Политика
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Обновлено в 04:59
Футбол
Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки
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Обновлено в 03:40
ЖКХ
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Обновлено в 04:54
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Каждый третий житель Камбоджи оказался заражен паразитическим червем
Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что каждый третий житель Камбоджи оказался заражен паразитическим червем Strongyloides stercoralis.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Происшествия
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Обновлено в 05:58
Политика
Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании
Единственным условием является желание и готовность британской стороны работать в Россией.
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Авто
BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 12:25
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
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Обновлено в 02:56
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05