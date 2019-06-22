Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-ШукшинойРБК 06:08

Федосеева-Шукшина - жена продюсера и музыканта Бари Алибасова, который был госпитализирован в начале июня с ожогом желудка и пищевода. Алибасова выписали из больницы 17 июня.

с чего всё началось

О госпитализации Федосеевой-Шукшиной ранее в субботу сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина. Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как выпил жидкость "Крот" в своей квартире в Мерзляковском переулке.

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