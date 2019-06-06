Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном снеBFM.ru 09:52
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна. Он пробудет в этом состоянии два дня, сообщил ТАСС сын продюсера. По его словам, состояние Алибасова оценивается как стабильно тяжелое.
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Связь только через сына. Он у него был недавно. Говорит, состояние по-прежнему тяжелое... Сейчас он находится в медикаментозном сне. Ему два дня нужно поспать.
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