Бари Алибасов находится в медикаментозном снеBFM.ru 09:52

Связь только через сына. Он у него был недавно. Говорит, состояние по-прежнему тяжелое... Сейчас он находится в медикаментозном сне. Ему два дня нужно поспать.

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