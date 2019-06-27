Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлениемРБК 13:50

«ВМ» напрямую спросила PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, не было ли отравление частью большой PR-кампании. Представитель Алибасова не поскупился на откровения.

с чего всё началось

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова. Об этом он рассказал «РИА Новости».

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

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