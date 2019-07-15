Финансы
Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падениеРБК 15:13
Специалист, который наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару во втором квартале, считает, что до конца декабря рубль подешевеет на 9%, в результате чего доллар будет стоить порядка 69 руб. Косатый считает, что падению рубля будет способствовать смягчение монетарной политики Банка России.
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BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом
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