Финансы

Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падениеРБК 15:13

Специалист, который наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару во втором квартале, считает, что до конца декабря рубль подешевеет на 9%, в результате чего доллар будет стоить порядка 69 руб. Косатый считает, что падению рубля будет способствовать смягчение монетарной политики Банка России.
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Экономист Ярослав Косатый спрогнозировал обвал рубля

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