Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗОLenta.ru 08:03

Мосгорсуд в пятницу отказался продлевать арест на срок более года и освободил в зале суда экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Руслан Коблев.

с чего всё началось

Дело в отношении Дерева было возбуждено в феврале 2012 года и более пяти лет расследовалось в региональных управлениях СКР. Он занимал пост сенатора от Карачаево-Черкесии в 2011-2016 годах, затем его сменил 30-летний Рауф Арашуков, ставший самым молодым членом Совфеда.

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