Политика
Председателя Счетной палаты Красноярского края отправили в отставкуКонтинент Сибирь Online вчера в 06:09
«Доводы прокуратуры однозначного говорят о достаточных основаниях для принятия такого решения», - цитирует информагентство Сергея Попова. Ранее "Континент Сибирь" писал, что депутаты заксобрания Красноярского края рассмотрят вопрос об отставке главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.
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с чего всё началось
На сессию Татьяна Давыденко не явилась, сославшись на плохое самочувствие и сегодня же в соцсетях было опубликовано ее видеообращение, в котором она обвиняет прокуратуру в недостоверных сведениях, касающихся ее деятельности, а также депутатов Заксобрания.ТВКвчера в 05:05
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После скандальных интервью главу счетной палаты отправили в отставку: будут ли последствия для краевой власти?
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