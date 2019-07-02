Политика
Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»REGNUM 01:21
Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина. Об этом Арьев заявил в интервью украинскому журналу «Новое время».
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с чего всё началось
Как сообщает журнал "Новое время", руководитель делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя конфликт между президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Павлом Климкиным, вступился за последнего.Московский Комсомолецвчера в 19:38
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Глава делегации Украины в ПАСЕ поддержал Климкина в конфликте с Зеленским
Московский Комсомолецвчера в 20:37
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