Политика

Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»REGNUM 01:21

Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина. Об этом Арьев заявил в интервью украинскому журналу «Новое время».
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с чего всё началось
Как сообщает
 журнал "Новое время", руководитель делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя конфликт между президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Павлом Климкиным, вступился за последнего.
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Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

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Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

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Общество

Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав

Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.
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Происшествия

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Политика

Жена Климкина оказалась главной по внешней политике в офисе Зеленского

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Спорт

Американский бейсболист скончался в возрасте 27 лет

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Власти открыли движение по трассе «Сибирь»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.
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Транспорт

«Аэрофлот» отменил рейсы в Прагу из-за запрета властей Чехии

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В США умерла актриса Надежда Чередниченко

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Футбол

Гаэль Ондуа: «В следующем сезоне Головин выстрелит, как пушка»

Полузащитник махачкалинского «Анжи» Гаэль Ондуа поделился мнением о хавбеке «Монако» Александре Головине.
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Общество

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Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
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МЧС подтвердило гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области

Из-за наводнения в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.
Обновлено в 02:22
Политика

РБК: В «школу губернаторов» впервые вошли высокопоставленные силовики

В этом году в «школу губернаторов» — программу по подготовке кадрового резерва — в этом году попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.
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Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

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Экономика

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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

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