с чего всё началось

Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина. Об этом Арьев заявил в интервью украинскому журналу «Новое время».

Общество Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.

Политика Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.

Общество Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.

Шоу-бизнес Николай Басков тяжело переживает смерть отца В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.

Экономика Цены на мясо могут подскочить на 10% О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».

Футбол Бенитес согласился возглавить «Далянь Ифан» Бывший главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес согласился возглавить китайский клуб «Далянь Ифан».

Политика Жена Климкина оказалась главной по внешней политике в офисе Зеленского Жена министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которого президент страны Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, возглавляет департамент внешней политики в офисе главы государства.

Спорт Американский бейсболист скончался в возрасте 27 лет Бейсболист клуба "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скэггс найден мертвым в отеле в городе Саутлейк (штат Техас, США), сообщает CNN.

Происшествия Власти открыли движение по трассе «Сибирь» Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.

Транспорт «Аэрофлот» отменил рейсы в Прагу из-за запрета властей Чехии Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Чебоксарах годовалая девочка упала в трехметровый колодец Уголовное дело возбуждено в Чебоксарах после падения в трехметровы колодец девочки, которой один год и 10 месяцев.

Общество Роскачество проверило мультизерновой хлеб По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.

Общество Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.

Происшествия Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Происшествия МЧС подтвердило гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области Из-за наводнения в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.

Политика РБК: В «школу губернаторов» впервые вошли высокопоставленные силовики В этом году в «школу губернаторов» — программу по подготовке кадрового резерва — в этом году попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.