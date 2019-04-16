Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет постКоммерсантъ вчера в 04:57
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией». В сообщении пресс-службы на сайте биржи говорится, что он продолжит выполнять свои обязанности до 15 мая.
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В Киеве предупредили, чем грозит жителям Донбасса получение российских паспортов
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что если жители Донбасса получат российские паспорта, они потеряют украинское гражданство.
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Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
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В России предлагают ввести платные перекрестки
В России ради решения проблем с пробками предлагают ввести платные перекрестки.
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Мбаппе не сыграет против «Нанта»
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не отправится с командой на гостевой матч против "Нанта". Об этом стало известно RMC Sport.
Обновлено вчера в 15:54
Гаджеты
Появились новые рендеры смартфона OnePlus 7
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Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
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Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
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Политика
Арестованный в Греции россиянин Винник попросил о помощи Путина
Арестованный в Греции в 2017 году по подозрению в финансовых преступлениях гражданин РФ Александр Винник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Из каких регионов россияне чаще всего уезжают на заработки
Чаще всего россияне едут на заработки в столичные и северные регионы.
Обновлено вчера в 20:15
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Политика
Президент Эквадора заявил о встречах Ассанжа с хакерами в посольстве
Президент Эквадора Ленин Морено обвинил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в том, что он неоднократно встречался с хакерами в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 00:48
Кино
В российском прокате «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
Российский прокатчик фильма «запикал» слова нецензурной брани и слово «Гитлер», однако, оставив его в субтитрах.
Обновлено в 00:13
Кино
Чарли Чаплин всю жизнь страдал от своих старлеток
Обновлено вчера в 00:00
Политика
МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
В США мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра
Молодой человек застрелил женщину и ранил пожилого мужчину в торговом центре американского города Севьервилл, штат Теннеси, сообщает в среду телеканал WVLT.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска
Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии
Обновлено 15 апреля в 21:01
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Происшествия
СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи
Особую бдительность специалисты кадастровой палаты предлагают проявлять в том случае, если продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Мужчина в Южной Корее поджег квартиру и убил не менее пяти соседей
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
Польша загнала свои войска в Сувалкские «клещи» России
Антони Мацеревич, возглавлявший военное ведомство Польши с конца 2015 до начала 2018 года, на днях раскрыл местному изданию Dziennik Gazeta Prawna достаточно интересные обстоятельства борьбы, разыгравшейся в среде генералитета несколько лет назад.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Ассанжу присудили награду Европарламента за свободу СМИ
Награду получила представитель Ассанжа, лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил награду Европарламента за свободу СМИ имени убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:42