Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет постКоммерсантъ 04:57

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией». В сообщении пресс-службы на сайте биржи говорится, что он продолжит выполнять свои обязанности до 15 мая.
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Глава биржи уходит вслед за стратегией

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Руководитель Московской биржи досрочно покинет пост

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ТАСС06:48

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Банки.ру04:51
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По словам журналистов, несколько дней назад российский лидер Владимир Путин при встрече с офицерами сообщил о том, что испытания МБР «Сармат» смогли выйти на завершающую стадию.
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Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.
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