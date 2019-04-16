Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет постКоммерсантъ 04:57
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией». В сообщении пресс-службы на сайте биржи говорится, что он продолжит выполнять свои обязанности до 15 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Зафиксированное в ролике разрушение Intelsat 29e длилось около четырех часов.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева
Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 04:31
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал новое фото с четырехмесячным сыном
В комментариях фолловеры умиляются семейному фото отца и сына и отмечают, что Влад отлично справляется с новой для себя ролью.
Обновлено в 03:23
Культура
Скончалась актриса Джорджия Энджел
Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
«Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21
Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушен
Обновлено в 03:59
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.
Обновлено в 03:12
Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Общество
Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора
Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Жительница Чувашии отомстила насильнику, задушив его проволокой
Женщина предстанет перед судом за жестокую месть насильнику, которого она при участии знакомого задушила металлической проволокой в городе Ядрин Чувашской Республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:08
Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
В Сирии нашли тайник боевиков с американским оружием
В тайнике было найдено большое количество стрелкового оружия, а также несколько комплектов для дистанционного разминирования минных полей APOBS MK-7 Mod 2.
Обновлено в 05:25
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14