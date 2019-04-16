Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет постКоммерсантъ 04:57

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией». В сообщении пресс-службы на сайте биржи говорится, что он продолжит выполнять свои обязанности до 15 мая.
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Мосбиржа в течение недели направит в ЦБ документы для согласования Денисова на пост главы

ТАСС06:48

Мосбиржа объявила о досрочной смене руководства

РБК05:29

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Коммерсантъ04:57

Московская биржа сменила руководителя

Московский Комсомолец05:14

Руководитель Московской биржи досрочно покинет пост

Ведомости05:03

На Мосбирже досрочно сменится руководство

Вести.Ru05:15

Глава Мосбиржи Александр Афанасьев покинет свой пост с 15 мая

Банки.ру04:51
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Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Генпрокуратура Украины опровергла сообщение о покушении на Зеленского

Обновлено в 05:34
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Прокуратура Парижа не считает пожар в Нотр-Даме умышленным

Обновлено в 06:44
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Космос

Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео

Зафиксированное в ролике разрушение Intelsat 29e длилось около четырех часов.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 04:31
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Влад Топалов показал новое фото с четырехмесячным сыном

В комментариях фолловеры умиляются семейному фото отца и сына и отмечают, что Влад отлично справляется с новой для себя ролью.
Обновлено в 03:23
Культура

Скончалась актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Армия и оружие

«Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21

Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушен

Обновлено в 03:59
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Виктория Боня вступилась за раскритикованных Волочковой россиян

Обновлено в 04:01
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Общество

Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора

Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Жительница Чувашии отомстила насильнику, задушив его проволокой

Женщина предстанет перед судом за жестокую месть насильнику, которого она при участии знакомого задушила металлической проволокой в городе Ядрин Чувашской Республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 15:08
Общество

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

В Сирии нашли тайник боевиков с американским оружием

В тайнике было найдено большое количество стрелкового оружия, а также несколько комплектов для дистанционного разминирования минных полей APOBS MK-7 Mod 2.
Обновлено в 05:25
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
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