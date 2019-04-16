Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет постКоммерсантъ 04:57

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией». В сообщении пресс-службы на сайте биржи говорится, что он продолжит выполнять свои обязанности до 15 мая.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Хоккей Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.

Происшествия В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".

Происшествия Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Происшествия В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.

Космос Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео Зафиксированное в ролике разрушение Intelsat 29e длилось около четырех часов.

Происшествия Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Шоу-бизнес Влад Топалов показал новое фото с четырехмесячным сыном В комментариях фолловеры умиляются семейному фото отца и сына и отмечают, что Влад отлично справляется с новой для себя ролью.

Культура Скончалась актриса Джорджия Энджел Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.

Происшествия Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

Армия и оружие «Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21 Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.

Общество Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.

Экономика Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Общество Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.

Происшествия Жительница Чувашии отомстила насильнику, задушив его проволокой Женщина предстанет перед судом за жестокую месть насильнику, которого она при участии знакомого задушила металлической проволокой в городе Ядрин Чувашской Республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Армия и оружие В Сирии нашли тайник боевиков с американским оружием В тайнике было найдено большое количество стрелкового оружия, а также несколько комплектов для дистанционного разминирования минных полей APOBS MK-7 Mod 2.