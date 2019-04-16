Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет постКоммерсантъ 04:57
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией». В сообщении пресс-службы на сайте биржи говорится, что он продолжит выполнять свои обязанности до 15 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Политика
Генпрокурор Украины отреагировал на освобождение Савченко
Украинский генпрокурор Юрий Луценко дал комментарий после того, как депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан вышли на свободу после очередного заседания суда.
Обновлено в 08:29
Общество
Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Часть собора Парижской Богоматери рухнула в результате пожара
Во Франции в результате сильнейшего пожара полностью обрушилась крыша собора Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари, сообщает Le Figaro.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
Обновлено в 09:58
Экономика
Греф раскритиковал идею ФАС отменить комиссии за снятие денег в банкоматах
Предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить комиссию за снятие средств в банкоматах не своего банка были плохо продуманы, заявил во вторник глава Сбербанка России Герман Греф.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Китае задержали бросившего в двигатель самолета монеты пассажира
В Китае задержали пассажира самолета, который бросил несколько монет в двигатель. Он объяснил, что сделал это «на удачу».
Обновлено в 09:14
Политика
Тушили медленно: Лужков прокомментировал ликвидацию пожара в Нотр-Даме
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал об ошибках в тушении пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Обновлено в 09:18
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
60-летняя вдова Анатолия Равиковича вышла замуж
Актриса много играла и в театре. Постановка «Малыш и Карлсон» свела ее с первым мужем Анатолием Равиковичем.
Обновлено в 06:59
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Авто
Lotus показал тизер электрогиперкара Type 130
Компания Lotus показала тизер электрогиперкара Type 130, который будет показан в конце 2019 года.
Обновлено в 07:03
Общество
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Полицейские нашли наркотики в офисе «Петроэлектросбыта»
Обновлено в 10:12
Общество
Вековой союз: как колокол из Херсонеса связан с Нотр-Дам-де-Пари
Туманный колокол в Херсонесе неразрывно связан с собором Парижской Богоматери, где накануне произошел сильный пожар.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Танки Т-90М поступят в войска России в 2019 году
По утверждениям Потапова, поставки Т-90М в отечественные войска официально стартуют уже в 2019 году.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Футбольный вратарь из Армении скончался после выстрела в голову
Вратарь футбольного клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян скоропостижно скончался от огнестрельного ранения в голову.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова поделилась своими рецептами красоты
Обновлено в 06:57
Игры
Sony раскрыла подробности PlayStation 5
Обновлено в 09:52
Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019» от Украины
Обновлено в 03:43
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Энергетика
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%
Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения
Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50