Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет постКоммерсантъ 04:57

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией». В сообщении пресс-службы на сайте биржи говорится, что он продолжит выполнять свои обязанности до 15 мая.
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Глава биржи уходит вслед за стратегией

Коммерсантъ11:22

Руководитель Московской биржи досрочно покинет пост

Ведомости05:03

Мосбиржа объявила о досрочной смене руководства

РБК05:29

На Мосбирже досрочно сменится руководство

Вести.Ru05:15

Московская биржа сменила руководителя

Московский Комсомолец05:14

Мосбиржа в течение недели направит в ЦБ документы для согласования Денисова на пост главы

ТАСС06:48

Глава Мосбиржи Александр Афанасьев покинет свой пост с 15 мая

Банки.ру04:51
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Генпрокурор Украины отреагировал на освобождение Савченко

Украинский генпрокурор Юрий Луценко дал комментарий после того, как депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан вышли на свободу после очередного заседания суда.
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Общество

Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Часть собора Парижской Богоматери рухнула в результате пожара

Во Франции в результате сильнейшего пожара полностью обрушилась крыша собора Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари, сообщает Le Figaro.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

Обновлено в 09:58
Экономика

Греф раскритиковал идею ФАС отменить комиссии за снятие денег в банкоматах

Предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить комиссию за снятие средств в банкоматах не своего банка были плохо продуманы, заявил во вторник глава Сбербанка России Герман Греф.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Китае задержали бросившего в двигатель самолета монеты пассажира

В Китае задержали пассажира самолета, который бросил несколько монет в двигатель. Он объяснил, что сделал это «на удачу».
Обновлено в 09:14
Политика

Путин заявил о необходимости глубокой модернизации космической отрасли

Обновлено в 08:05
Политика

Тушили медленно: Лужков прокомментировал ликвидацию пожара в Нотр-Даме

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал об ошибках в тушении пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Обновлено в 09:18
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

60-летняя вдова Анатолия Равиковича вышла замуж

Актриса много играла и в театре. Постановка «Малыш и Карлсон» свела ее с первым мужем Анатолием Равиковичем.
Обновлено в 06:59
Политика

Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Авто

Lotus показал тизер электрогиперкара Type 130

Компания Lotus показала тизер электрогиперкара Type 130, который будет показан в конце 2019 года.
Обновлено в 07:03
Общество

В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Полицейские нашли наркотики в офисе «Петроэлектросбыта»

Обновлено в 10:12
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Общество

Вековой союз: как колокол из Херсонеса связан с Нотр-Дам-де-Пари

Туманный колокол в Херсонесе неразрывно связан с собором Парижской Богоматери, где накануне произошел сильный пожар.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Танки Т-90М поступят в войска России в 2019 году

По утверждениям Потапова, поставки Т-90М в отечественные войска официально стартуют уже в 2019 году.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Футбольный вратарь из Армении скончался после выстрела в голову

Вратарь футбольного клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян скоропостижно скончался от огнестрельного ранения в голову.
Обновлено в 10:38
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Ирина Безрукова поделилась своими рецептами красоты

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Sony раскрыла подробности PlayStation 5

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Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
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Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019» от Украины

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Авто

Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
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Энергетика

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
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Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
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Энергетика

«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения

Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
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