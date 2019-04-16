Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет постКоммерсантъ 04:57

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией». В сообщении пресс-службы на сайте биржи говорится, что он продолжит выполнять свои обязанности до 15 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Александр Афанасьев с 15 мая покинет пост председателя правления Московской биржи

ТАСС05:21

На Мосбирже досрочно сменится руководство

Вести.Ru05:15

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Коммерсантъ04:57

Руководитель Московской биржи досрочно покинет пост

Ведомости05:03

Глава Мосбиржи Афанасьев уйдет в отставку с 15 мая

Народные новости05:03

Московская биржа сменила руководителя

Московский Комсомолец05:14

Глава Мосбиржи Александр Афанасьев покинет свой пост с 15 мая

Банки.ру04:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия

За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы

По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Общество

Госдума ужесточила госзакупки для организации отдыха детей

Закон допускает госзакупки услуг для организации отдыха и оздоровления детей лишь на конкурсах с ограниченным участием, в том числе в электронной форме, а также путем проведения запроса котировок и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Обновлено в 03:55
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе

Газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено вчера в 06:28
Экономика

Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейским

Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции.
Обновлено в 03:42
Религия

В РПЦ назвали страшным знамением пожар в соборе Парижской Богоматери

Протоиерей Николай Балашов: "Православные скорбят по утрате вместе с католиками" Замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов прокомментировал ТАСС сильный пожар, сильно повредивший один из главных символов Парижа – собор Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:32
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

Обновлено в 03:45
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Общество

Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора

Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено вчера в 07:05
Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Экономика

Госдуме предложили расширить список ситуаций для ипотечных каникул

Эксперты "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) предлагают депутатам Госдумы расширить список причин, по которым россияне смогут претендовать на ипотечные каникулы, сообщает пресс-служба ОНФ.
Обновлено вчера в 08:33
Армия и оружие

В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400

Турция может внести коррективы в технические параметры российских систем С-400, если США докажут наличие угрозы от них.
Обновлено в 04:12
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Политика

В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем

Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.
Обновлено в 03:26
Общество

Отец Карауловой рассчитывает на освобождение дочери по УДО

Отец экс-студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), осужденной за попытку присоединиться к деятельности *ИГ, Павел Караулов, надеется на освобождение дочери.
Обновлено вчера в 04:28
Наука

В Севастополе найден тайный подземный ход

В Севастополе археологи обнаружили тайный подземный ход под четвертым бастионом, ранее неизвестный.
Обновлено вчера в 06:16
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика

В Госдуме назвали бредом введение платных перекрестков

Предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы.
Обновлено в 01:47
Политика

Россия прекратила сотрудничество с НАТО

Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Политика

«Морской старт» перебазируют от США к России

Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:54
Общество

Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы

Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.
Обновлено в 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное