Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет постКоммерсантъ 04:57
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией». В сообщении пресс-службы на сайте биржи говорится, что он продолжит выполнять свои обязанности до 15 мая.
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Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия
За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы
По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Общество
Госдума ужесточила госзакупки для организации отдыха детей
Закон допускает госзакупки услуг для организации отдыха и оздоровления детей лишь на конкурсах с ограниченным участием, в том числе в электронной форме, а также путем проведения запроса котировок и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Обновлено в 03:55
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе
Газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Экономика
Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейским
Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции.
Обновлено в 03:42
Религия
В РПЦ назвали страшным знамением пожар в соборе Парижской Богоматери
Протоиерей Николай Балашов: "Православные скорбят по утрате вместе с католиками" Замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов прокомментировал ТАСС сильный пожар, сильно повредивший один из главных символов Парижа – собор Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:32
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Общество
Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора
Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Госдуме предложили расширить список ситуаций для ипотечных каникул
Эксперты "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) предлагают депутатам Госдумы расширить список причин, по которым россияне смогут претендовать на ипотечные каникулы, сообщает пресс-служба ОНФ.
Обновлено вчера в 08:33
Армия и оружие
В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400
Турция может внести коррективы в технические параметры российских систем С-400, если США докажут наличие угрозы от них.
Обновлено в 04:12
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Политика
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем
Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.
Обновлено в 03:26
Общество
Отец Карауловой рассчитывает на освобождение дочери по УДО
Отец экс-студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), осужденной за попытку присоединиться к деятельности *ИГ, Павел Караулов, надеется на освобождение дочери.
Обновлено вчера в 04:28
Наука
В Севастополе найден тайный подземный ход
В Севастополе археологи обнаружили тайный подземный ход под четвертым бастионом, ранее неизвестный.
Обновлено вчера в 06:16
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика
В Госдуме назвали бредом введение платных перекрестков
Предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы.
Обновлено в 01:47
Политика
Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Политика
«Морской старт» перебазируют от США к России
Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:54
Общество
Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы
Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.
Обновлено в 04:04