Экономика
Председатель КНР пообещал не девальвировать курс юаняREGNUM 02:07
Китай не намерен обесценивать курс юаня для решения внутренних проблем экономики, заявил 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. «Китай не будет заниматься девальвацией юаня для того, чтобы решить свои проблемы», — заявил председатель КНР.
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Политика
«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзита
"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте
Обновлено вчера в 17:36
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Мини-ноутбук One Mix 3 получит 8,4 дисплей и чип Intel Amber Lake
Основой послужит процессор Intel Core m3-8100Y поколения Amber Lake Y. Чип содержит два вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до четырёх потоков инструкций.
Обновлено в 04:24
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Полковника ФСБ арестовали по делу о крупных взятках
Главу отдела ФСБ РФ Кирилла Черкалина заключили под стражу в Москве по подозрению в особо крупных взятках, сообщил РИА Новости в пятницу представитель 235-го гарнизонного военного суда.
Обновлено в 06:11
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Синоптики не исключили грозу в Москве на Пасху
Похожая погода ожидается в Санкт-Петербурге — в субботу температура воздуха поднимется до плюс 20–22 градусов, пройдут дожди.
Обновлено в 05:46
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Общество
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.
Обновлено в 06:50
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества
Обновлено в 05:51
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Обновлено в 04:42
Политика
Юрист Коломойского вспомнил, как убеждал Зеленского идти в президенты
Юрист украинского олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан рассказал, как он убеждал победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского пойти в политику.
Обновлено вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери
Отец невесты голливудской звезды прокомментировал отношения дочери.
Обновлено вчера в 23:35
Финансы
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Актриса Ирина Сенотова, известная по ролям в сериалах "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский", была экстренно доставлена в реанимацию с пневмонией.
Обновлено в 06:47
Политика
Марокко выдало РФ уроженца Дагестана, воевавшего в Сирии на стороне ИГ
Экстрадированный в Россию из Марокко боевик воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 05:20
Общество
Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции богатых россиян
Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.
Обновлено в 05:48
Политика
Раздавать украинские паспорта в центре Москвы предложил депутат Рады
Депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания парламента выступил с предложением раздавать паспорта гражданина Украины в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:08
Авто
В Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов
Рейтинг обращений за помощью возглавила проблема севшего аккумулятора. Потом идут — проколотые колеса и застревание машины в снегу.
Обновлено в 06:16
Политика
Путин присвоил Лановому звание Героя труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ. За особые трудовые заслуги перед государством и народом награждены пять человек.
Обновлено в 06:55
Экономика
ВУЗ-Банк предложил бизнесу онлайн-тестирование сотрудников
ВУЗ-Банк расширил перечень сервисов HR-консалтинга.
Обновлено в 07:14
Игры
Sony отгрузила свыше 96 млн консолей PS4
Компания Sony опубликовала отчёт за 2018-й финансовый год. Число отгруженных копий игровой консоли PS4 достигло 96,8 млн.
Обновлено в 02:43
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Общество
Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи
Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
Обновлено в 03:01
Транспорт
Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25