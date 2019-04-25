Экономика

Председатель КНР пообещал не девальвировать курс юаняREGNUM 02:07

Китай не намерен обесценивать курс юаня для решения внутренних проблем экономики, заявил 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. «Китай не будет заниматься девальвацией юаня для того, чтобы решить свои проблемы», — заявил председатель КНР.
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