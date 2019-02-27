Экономика

Председатель ФРС в среду выступит в палате представителейПРАЙМ 06:54

В среду Пауэлл будет впервые выступать перед комитетом во главе с Максин Уотерс, которая заняла пост председателя в январе, после того как большинство в палате представителей получила Демократическая партия.
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Противоречивые сигналы

ПРАЙМ09:11

Умеренная инфляция позволяет Федрезерву придерживаться терпеливого подхода к дальнейшей политике

Финмаркет00:55

Глава ФРС заявил о «противоречивых сигналах» в экономике США

Вести.Финансвчера в 12:11

ФРС будет «терпелива» в вопросах монетарной политики, несмотря на «уверенный» рост ВВП -- Пауэлл

Financial Oneвчера в 10:09
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Музыка

Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:41
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено в 08:29
Спорт

Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель

Обновлено в 02:34
Происшествия

Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета

Обновлено в 09:20
Происшествия

Два БТР попали в ДТП в центре Курска

Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Путин выразил соболезнования Египту после взрыва на вокзале в Каире

Обновлено в 12:10
Политика

Экс-адвокат Трампа назвал главу США расистом и мошенником

Бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе США назвал Дональда Трампа расистом и мошенником.
Обновлено в 11:54
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:22
Происшествия

СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших

Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц

В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц. В результате четырех учениц с различными травмами доставили в больницу.
Обновлено в 08:16
Политика

Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину

Обновлено в 11:28
Происшествия

В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Обновлено в 11:15
Происшествия

В Москве арестовали бывшего главу управы района Дорогомилово

Бывшего главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).
Обновлено в 09:05
Общество

Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер

В Москве судебные приставы начали розыск должников с использованием камер уличного видеонаблюдения.
Обновлено в 07:40
Экономика

ВШЭ: эксперты ухудшили прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Напомним, по итогам 2018 года Росстат заявил, что рост ВВП РФ составил 2,3%. Однако оценка данного показателя вызвала вопросы у аналитиков.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Рязани на ребенка упала глыба льда

Трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как во время прогулки в центре Рязани на него упала ледяная глыба.
Обновлено в 07:04
Политика

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились после июньского саммита

Обновлено в 06:42
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»

Обновлено в 11:29
Гаджеты

Назван лучший смартфон по версии Mobile World Congress 2019

Лучшим смартфоном 2018 года был признан Huawei Mate 20 Pro.
Обновлено в 11:29
Космос

Девятая планета Солнечной системы оказалась суперземлей

Американские ученые пришли к выводу, что потенциальная девятая планета Солнечной системы, известная как планета Х, тяжелее Земли в 5-10 раз, то есть относится к классу суперземель, а не газовых гигантов, как считалось ранее.
Обновлено в 11:42
Политика

Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью

Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.
Обновлено в 10:49
Общество

Лишенный бонусных миль Алешковский подал в суд на «Аэрофлот»

Алешковский лишился миль, после того как опубликовал в Twitter снимок приказа гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам пользоваться мобильными телефонами в офисах авиакомпании.
Обновлено в 09:48
Спорт

Лыжник Бессмертных не обращает внимания на допинговую историю Сундбю

Российский лыжник Александр Бессмертных рад, что норвежцу Мартину Сундбю удалось завоевать первую в карьере золотую медаль чемпионата мира в личных гонках, на его допинговое нарушение в прошлом он внимание не обращает.
Обновлено в 11:42
Происшествия

В Подмосковье в крупном ДТП погибли три человека

Погибли три человека, есть также данные об одном пострадавшем. На месте работают автоинспекторы, выясняются причины аварии.
Обновлено в 11:19
Политика

Порошенко предложил продавать украинскую электроэнергию в Евросоюз

У Украины переизбыток электроэнергии, которую следует продавать в Евросоюз.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Американский ракетный эсминец «Дональд Кук» покинул порт Одессы

Обновлено в 10:17
Политика

Путин поручил разработать расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить методики исчисления прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 07:10
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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Банк
Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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