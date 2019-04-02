Футбол
Предраг Миятович: «Зидан хочет тренировать Погба»Матч ТВ 04:23
Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович считает, что руководство мадридского клуба приложит все силы, чтобы приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»
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Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации на выборах
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Обновлено в 05:41
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В Германии автобус со школьниками попал в ДТП
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Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России
Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».
Обновлено в 04:59
Общество
Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России
Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой.
Обновлено в 05:44
Общество
В Подмосковье на ремонт военных городков выделено 5 млрд руб
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Обновлено в 05:17
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В Уфе откроется выставка скульптур «Болезнь молодых, или жизнь с болью»
Как сообщает ToDay News Ufa, выставка «Болезнь молодых, или жизнь с болью» будет проходить на территории аллеи современной городской скульптуры «ArtTerria».
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В случае назначения Тотти хочет продолжить работу с Де Росси и видит в нём хорошого кандидата на пост наставника команды.
Обновлено в 05:27
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Обновлено вчера в 16:35
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Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
Обновлено 30 марта в 15:12
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Два жителя Омска напали с ножами на сожителей своих бывших девушек
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Обновлено в 04:26
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
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Экономика
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Обновлено вчера в 18:20
Политика
Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»
В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Наука
В России разработали первую в мире вакцину от аллергии на кошек
Первая в мире вакцина от аллергии на кошек может появиться уже в этом году.
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Общество
Ученые нашли в Египте саркофаг и мумии возрастом в четыре тысячи лет
Раскопки на древнем кладбище неподалеку от Каира принесли несколько удивительных находок – египетские археологи нашли здесь "антропоидный" саркофаг из известняка, две мумии внутри него, а также несколько статуй божеств и золотые украшения.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Экономика
Матвиенко предлагает запретить выдачу микрокредитов под залог жилья
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает законодательно запретить выдачу микрофинансовыми организациями кредитов под залог жилья.
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