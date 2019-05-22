Общество
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тыс. голодных пиявокИнтерфакс 08:17
В документации тендера уточняется, что пиявки должны поставляться в голодном состоянии, их масса должна составлять от 0,5 до 3 грамм, размер от 8 до 12 см. Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.
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