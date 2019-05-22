Общество

Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявокРИА Новости 07:16

Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
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News.ru10:30
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