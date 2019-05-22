Общество
Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявокРИА Новости 07:16
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
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Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Со счетов Элины Быстрицкой исчезли 38 миллионов рублей
Обновлено в 05:07
Авто
Названа цена нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
ВС РФ получили первое крупное пополнение из московских призывников
С напутственными речами перед новобранцами выступили начальник отдела и подготовки граждан к военной службе военного комиссариата города Москвы, представители правительства Москвы, регионального отделения ДОСААФ России, совета общественной организации «Совет родителей военнослужащих России», председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей» и ветераны.
Обновлено в 14:35
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Общество
Минпросвещения РФ представило новые правила выявления одаренных детей
Новый проект правил по выявлению и сопровождению одаренных детей поможет более эффективному выявлению одаренных детей, сообщает пояснительная записка к проекту, опубликованная 22 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 19:53
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено в 14:14
Футбол
Габор Кирай завершил карьеру
Бывший вратарь сборной Венгрии Габор Кирай принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 20:17
Экономика
На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей
Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Авто
В сети рассекретили новый Opel Corsa
В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Политика
Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы администрации нового президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Киев не сможет выжить без поддержки НАТО и ЕС.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено в 06:20
Финансы
Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Энергетика
Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США
Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:13
Политика
Порошенко отреагировал на заведенное против него дело
Экс-глава Украины Петр Порошенко отреагировал на новое дело, возбужденное против него.
Обновлено в 11:18
Футбол
Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей
После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Новый главком НАТО заявил о планах расширить военную поддержку Украины
Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, который был назначен на эту должность в начале мая, на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса заявил, что НАТО будет и дальше предоставлять военную поддержку Украине.
Обновлено в 18:09
Политика
Болтон призвал «бросить вызов» России в Арктике
Обновлено в 21:02
Технологии
Построена гигантская электротурбина из конструктора LEGO
Мощность станции составляет 258 мегаватт, в конструкцию входит гигантская ветряная турбина, собранная целиком из конструктора LEGO.
Обновлено в 08:16
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Здоровье
Жительницы Камчатки стали чаще делать аборты
Власти Камчатки обсудили меры по увеличению рождаемости и снижению количества абортов, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом правительстве.
Обновлено в 03:14