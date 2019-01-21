Политика
Предпринимателям в регионах России разрешат расчеты в криптовалютахБизнес.Ру 02:16
Для оценки рисков, связанных с использованием криптовалют, достаточно выбрать 10 компаний, полагают они. Представители крупного российского бизнеса уже обсуждают инициативу на площадке РСПП. Свою заинтересованность в проекте выразили Калининградская область и Татарстан, сообщают «Известия».
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с чего всё началось
Госдума поддерживает создание пилотных регионов для отработки обращения криптоинструментов. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Законопроект, который сделает это возможным, разработало Минэкономразвития.Известиявчера в 16:01
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Татарстан может стать пилотным регионом, который получит право на расчеты в криптовалюте
БИЗНЕС Onlineвчера в 23:53
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Армия и оружие
Жертвами израильской атаки стали четверо сирийских военных
В Израиле утверждают, что атака стала ответом на попытку обстрела Голанских высот иранскими формировании с территории арабской республики.
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Общество
Власти Таганрога объяснили пособие в 47,5 руб. для многодетной матери
Ранее стало известно, что после полученного обращения от многодетной неполной малоимущей семьи управление соцзащиты Таганрога выделило ей пособие в размере 47,5 руб. Лисицкий отметил, что размер субсидии высчитывается по алгоритму, который был определен областным законом.
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Авто
Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами
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Обновлено вчера в 21:16
Транспорт
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Происшествия
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Обновлено в 02:49
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На юге России пресечена деятельность собиравшей деньги для ИГ ячейки
На территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, собиравшей деньги для «Исламского государства»*.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва
Автобус с игроками любительской футбольной команды «Сиклес Клуб Лавалье» упал с обрыва в Боливии, на участке дороги между городами Тариха и Потоси.
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Политика
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Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
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Космос
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
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Происшествия
В Москве мужчина расстрелял своих похитителей
Неизвестные похитили мужчину в центре Москвы и вымогали у него 20 млн руб. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске
Воздушная атака израильской авиации по аэропорту Дамаска была отражена в воскресенье системами ПВО Сирии.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Вулканологи в ночь на 21 января зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный взрывное извержение.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Московский планетарий составил карту полного затмения Луны 21 января
Московский планетарий создал карту-расписание полного затмения Луны на 21 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Экономика
Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
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Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт для молодежи «Кликни и молись»
Обновлено вчера в 11:38
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В Балтийское море вошли два эсминца США
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Обновлено в 02:38
Кино
Умер продюсер «Терминатора» и «Рэмбо» Эндрю Вайна
Живший и работавший в США продюсер венгерского происхождения Эндрю Вайна умер в Будапеште в итоге длительной болезни.
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения «Панциря-С1» в Сирии
Обновлено в 01:55
Экономика
Торговым сетям хотят запретить перепродавать продукты, пишет Ъ
Как заявляют поставщики, проблема заключается в том, что крупные торговые сети получают от них скидки в размере 30–50% от стоимости поставки, а затем перепродают продукты оптом и мелким оптом.
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Происшествия
В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, 18 человек погибли
Обновлено в 00:56
Общество
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за оползня на Бурее
В связи со сходом оползня и обвалом сопки, обломки которой перекрыли русло реки Бурея на территории всего Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 00:37
Транспорт
Несколько новых железнодорожных вокзалов появится в Москве
Несколько транспортно-пересадочных узлов модернизируют в полноценные железнодорожные вокзалы, которые будут обслуживать не только жителей Москвы и Подмосковья, но и пассажиров поездов дальнего следования.
Обновлено в 00:17
Экономика
Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто
Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Портрет типичного магазинного вора составили в России
Согласно исследованию компании BIT, проанализировавшей 64,7 тыс. случаев краж в российских магазинах, 78% пойманных на таком преступлении являются мужчинами, около 60% — в возрасте от 18 до 35 лет.
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Общество
В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти
В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
Одобрено строительство первого участка ВСМ Москва-Казань
Обновлено в 01:56
Происшествия
Потерявшиеся на севере Свердловской области туристы вышли на связь
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Общество
В Совфеде не исключили пересмотра продолжительности новогодних каникул
«Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни», — сказал Рязанский.
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Здоровье
Самое популярное физическое упражнение оказалось опасным
Одно из самых популярных физических упражнений — скручивание — оказалось травмоопаснее, чем другие.
Обновлено вчера в 16:48