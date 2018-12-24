Экономика
Предпринимателям Крыма придется доказывать свою эффективность
Предпринимателям Крыма придется доказывать свою эффективностьРБК16:03
Указанные нормы должны сбалансировать интересы государства и предпринимателей, добавляет представитель федерального Минэкономразвития: государство дает бизнесу льготы, но взамен рассчитывает на инвестиции и эффективность.
РБК16:03
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Экономика
За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд
За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года.
Обновлено в 16:55
Экономика
Названы регионы России — лидеры по должникам перед банками
В среднем в России отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате составляет 45%, однако показатель сильно отличается от региона к региону — он варьируется в пределах от 11% до 83%.
Обновлено в 20:52
Энергетика
ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке
Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 14:42
Экономика
Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов
Презент не для всех НПА предложила регулировать рынок подарочных карт магазинов и приравнять их к банковским платежным инструментам.
Обновлено в 16:02
Энергетика
На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа
Предприятие "Укртрансгаз", которое является дочерней компанией "Нафтогаза" Украины и занимается поставкой, транспортировкой и хранением газа на территории страны, в 2019 году ожидает дефицит средств в размере 22 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов) из-за снижения тарифов на транзит газа, соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте компании.
Обновлено в 22:11
Финансы
Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны
Глава Минфина США Стивен Мнучин провёл переговоры с главными исполнительными директорами шести крупнейших банков страны.
Обновлено в 20:52
Финансы
Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников
Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
Обновлено в 00:50
Энергетика
«Роснефть» на танкер не поскупится
На ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала со «Звездой» договор о строительстве такого танкера-челнока с опционом на еще один, владельцем судна будет структура нефтекомпании «Роснефтефлот».
Обновлено в 16:55
Экономика
К авиакомпании «Якутия» применили «пожарные» меры
Авиакомпанию «Якутия», накопившую большие долги перед лизингодателями, глава республики Айсен Николаев решил посадить на прямые субсидии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 21:58
Недвижимость
Ускорение недвижимости: жилье в России стало продаваться быстрее
Квартиры в России в этом году продаются на две недели быстрее, чем в 2017-м, — в среднем за восемь месяцев, или 231 день.
Обновлено в 16:01
Экономика
Отопительный скандал: теплоснабжающую госкомпанию вывели из-под удара
Напомним, в сентябре 2018 года поставщик газа в очередной раз напомнил властям, что из-за многомиллионной и постоянно растущей задолженности теплоснабжающих компаний области есть риск срыва отопительного сезона для 1,5 тыс. домов и 221 социально-значимого объекта в восьми районах.
Обновлено в 20:29
Экономика
Нью-Йорк стал стремительно пустеть
«Богатые в Нью-Йорке становятся богаче, бедные на самом деле тоже становятся богаче, но не настолько, чтобы переходить в средний класс», — отмечает экономист из Американского института экономических исследований Питер Эрл.
Обновлено в 20:10
Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
«Мы не сторонники разбоя»: мошенники, которых вспоминали в этом году
В декабре по западным деловым СМИ прокатилась волна публикаций, посвященных специфическому юбилею, — десять лет назад арестовали Берни Мейдоффа, создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды.
Обновлено в 00:00
Экономика
Читатели увлеклись самиздатом
Как сообщал ранее "Ъ", в 2017 году участники книжного рынка оценивали сегмент в сумму до 100 млн руб. В первую очередь драйвером сегмента стали развитие сервиса самиздата у крупнейшего российского продавца электронных книг "Литрес", а также рост небольших площадок, считают в Litnet.
Обновлено в 16:55