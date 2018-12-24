Экономика
Предпринимателям Крыма придется доказывать свою эффективность
Предпринимателям Крыма придется доказывать свою эффективностьРБК16:03
Указанные нормы должны сбалансировать интересы государства и предпринимателей, добавляет представитель федерального Минэкономразвития: государство дает бизнесу льготы, но взамен рассчитывает на инвестиции и эффективность.
РБК16:03
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Энергетика
В ОПЕК рассказали о дальнейшем сокращении нефтедобычи
Президент ОПЕК и министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи рассказал о перспективах сокращения нефтедобычи, передает Bloomberg.
Обновлено в 15:51
Финансы
Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников
В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.
Обновлено вчера в 23:42
Энергетика
В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%
Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов
Презент не для всех НПА предложила регулировать рынок подарочных карт магазинов и приравнять их к банковским платежным инструментам.
Обновлено в 16:02
Экономика
Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам
Российские банки стали чаще выдавать займы пенсионерам.
Обновлено в 13:00
Финансы
Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации
Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.
Обновлено в 01:07
Экономика
«Мы не сторонники разбоя»: мошенники, которых вспоминали в этом году
В декабре по западным деловым СМИ прокатилась волна публикаций, посвященных специфическому юбилею, — десять лет назад арестовали Берни Мейдоффа, создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды.
Обновлено в 00:00
Экономика
Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран
Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.
Обновлено в 01:18
Экономика
Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга
Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год
Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 00:40
Финансы
ЦБ объявил об ужесточении выдачи потребительских кредитов
Банк России с 1 апреля 2019 года повысит на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Обновлено 21 декабря в 15:51
Энергетика
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 00:36
Экономика
Минтранс заявил о стабильном финансовом положении Utair
Накануне стало известно, что Utair, которая является пятой по пассажиропотоку авиакомпанией, в рамках реструктуризации кредитов приостановила выплаты по части долговых обязательств.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика
Названы регионы, в которых жители больше всего задолжали банкам
Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по соотношению задолженности населения перед банками к годовой заработной плате за вычетом НДФЛ на одного работающего жителя.
Обновлено в 16:20
Экономика
Екатерина Смолина: «В России прилично зарабатывают только приезжие артисты»
Не секрет, что российских музыкантов мало ценят на родине.
Обновлено в 16:00