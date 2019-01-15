Экономика
Предприниматели предложили обложить налогом выезд из России
Предприниматели предложили обложить налогом выезд из РоссииRT на русском05:55
Предприниматели в России предложили ввести налог на выезд из страны. По их мнению, он должен составить 500 рублей и взиматься как с иностранцев, так и с российских граждан.
RT на русском05:55
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с чего всё началось
Документ есть в распоряжении РИА Новости, он подписан президентом организации Рахманом Янсуковым. Бизнесмены отмечают, что "сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность".РИА Новости01:36
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Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
Обновлено в 08:45
Космос
Китайский зонд произвел биологический эксперимент на Луне
Китайский зонд «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луны, обеспечил проведение биологического эксперимента на спутнике Земли.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
«Почта России» начала продавать пиво
«Почта России» начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений по всей России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 06:44
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
Профильный комитет Госдумы рекомендовал не отправлять делегацию в ПАСЕ
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Судью краснодарского военного суда подозревают в наезде на девушку
Краснодарский гарнизонный военный суд проверяет информацию об автомобильной аварии с участием судьи Арсена Крикорова, в ДТП пострадала 18-летняя жительница Краснодара.
Обновлено в 09:03
Политика
Толстой назвал консультации с главой ПАСЕ содержательными
Консультации с председателем ПАСЕ по ситуации, сложившейся в отношениях между РФ и Советом Европы, были откровенные и содержательные, заявил РИА Новости вице-спикер ГД Петр Толстой.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде
Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Обновлено в 05:16
Политика
Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus
Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 05:51
Политика
Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам
Лефортовский суд Москвы продлил арест восьмерым из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе.
Обновлено в 07:54
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США назвали разочаровывающей встречу с РФ в Женеве по обсуждению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Вашингтон продолжает считать, что Москва нарушает параметры ДРСМД, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Экономика
Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей
Правительство согласовало новые меры поддержки для семей с детьми, взявших ипотечные кредиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе панельной дискуссии «Социальная триада: демография — занятость — доходы» в рамках Гайдаровского форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:40
Экономика
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж
ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.
Обновлено в 09:08
Экономика
Предприниматели предложили обложить налогом выезд из России
Предприниматели в России предложили ввести налог на выезд из страны.
Обновлено в 05:55
Политика
Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив
Президент России Владимир Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), приуроченную к заседанию наблюдательного совета организации.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Топ-менеджер «Евросети» найден мертвым в Новой Москве
В Новой Москве найдено тело топ-менеджера «Евросети» Дмитрия Ефимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:12
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика
Лукашенко запретил перенимать опыт России в сфере подготовки магистров
Белоруссии не следует перенимать опыт России в области подготовки магистров в вузах, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Обновлено в 09:08
Общество
В пензенской больнице пациентов уложили на кровати из досок
Жители Пензенской области выложили в Сеть фотографии, на которых видно, что в больнице Кузнецка в палате вместо койки стоят два стула, а на них уложены несколько сколоченных между собой досок.
Обновлено в 07:12
Политика
Идею штрафа за превышение скорости на 10 км/ч оценил вице-премьер Акимов
Идея штрафовать водителей превышающих скорость на 10 километров в час является перспективной и нуждается в обсуждении.
Обновлено в 08:13
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Абхазии грабители убили россиянина
Правоохранительные органы Абхазии ищут неизвестных, которые убили 41-летнего гражданина России.
Обновлено в 07:52
Политика
Лукашенко заявил об угрозе Белоруссии с Запада и Востока
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе назначения глав местных исполнительных и распорядительных органов выразил мнение, что Белоруссию на Западе и на Востоке подвергли ревизии на предмет независимости и суверенитета.
Обновлено в 08:11
Экономика
Центробанк хочет ограничить комиссию банков за переводы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Центробанк (ЦБ) и Министерство финансов проанализировали рынок денежных переводов физических лиц и заявили, что внутрибанковские межрегиональные комиссии недопустимы.
Обновлено в 03:59
Общество
Госдума поддержала меры против перекупщиков билетов
Госдума приняла в первом чтении проект закона о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, который направлен на борьбу с театральными спекулянтами.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Взрыв произошел на территории гостиничного комплекса в Найроби
Обновлено в 08:52
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Киево-Печерской лавры задержан
В Национальной полиции Украины сообщили о задержании подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры, которому грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Обновлено в 06:08
Здоровье
Число врачей в Москве увеличилось на 2 тыс. человек за два года
В ведомстве подчеркнули, что каждые 10 тыс. жителей Москвы обеспечены более чем 50 врачами, что значительно выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9 врача на 10 тыс. человек), а также выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах, таких как Лондон (35), Берлин (27) или Токио (32).
Обновлено в 06:49