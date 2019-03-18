Предприниматели пожаловались Путину на неналоговые платежиПраво.ру 04:03

Ведь кроме слов о необходимости не спешить с погружением неналоговых платежей в НК, предприниматели на съезде услышали и рекомендацию президента перестать сопротивляться модернизации экологического госрегулирования.

с чего всё началось

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