Политика
Предприниматели пожаловались Путину на неналоговые платежиПраво.ру 04:03
Минфин уточнил, какие неналоговые платежи войдут в Налоговый кодекс Также, представители бизнес-сообщества предлагают законодательно запретить взимать с предпринимателей неналоговые платежи, не закрепленные в соответствующих реестрах и перечнях.
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с чего всё началось
Ведь кроме слов о необходимости не спешить с погружением неналоговых платежей в НК, предприниматели на съезде услышали и рекомендацию президента перестать сопротивляться модернизации экологического госрегулирования.Коммерсантъвчера в 18:04
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
Назарбаев назвал своего преемника
Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.
Обновлено в 09:30
Общество
В Японии запретят физическое наказание детей
Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, вводят запрет на физическое наказание несовершеннолетних, сообщает Japan Times.
Обновлено в 02:35
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Обновлено в 11:03
Транспорт
Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами
Правительство Санкт-Петербурга хочет заменить все городские автобусы на электробусы, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 11:24
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
В МВД собрались изучать съемки в колониях, отснятые правозащитниками
МВД РФ намерено изучать фото- и видеоматериалы, отснятые членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в ходе посещения колоний.
Обновлено в 00:52
Кино
Владельцев торрент-трекера, сливших «Неудержимых 3», посадили в тюрьму
Марка Роллина, у которого на компьютере нашли 47 картин до их релиза, приговорили к 3 годам тюрьмы.
Обновлено в 09:00
Политика
Основатель Baring Vostok Майкл Калви отказывается политизировать арест
Майкл Калви, основатель фонда Baring Vostok, которого подозревают в хищении у банка «Восточный» около 2,5 млрд рублей, заявил, что не хочет, чтобы его арест политизировали.
Обновлено в 03:16
Футбол
Газизов не против, чтобы Дивеев играл за ЦСКА в матче против «Уфы»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что не видит препятствий в том, чтобы защитник ЦСКА Игорь Дивеев принял участие в матче против башкирской команды.
Обновлено в 10:30
Общество
В Госдуму внесён законопроект о возвращении сезонного перевода времени
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Подлодку-носитель для «Посейдона» спустят на воду весной
Первая подводная лодка-носитель для беспилотного подводного аппарата с ядерной силовой установкой будет спущена на воду весной текущего года.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Энергетика
Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС
«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Общество
Матери-инвалиду в Магнитогорске не отдают в роддоме ребёнка
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана воюют на стороне боевиков в Сирии
Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов сообщил, что на стороне боевиков в Сирии воюют более 1,3 тыс. выходцев из республики.
Обновлено в 09:56
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Наука
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Политика
О выгоде России от расширения НАТО, рассказал Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия якобы получит выгоду от расширения НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Хоккей
Капризов не сыграет в 4-м матче серии с «Динамо»
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов не примет участие в четвертом матче серии полуфинала Запада против московского «Динамо».
Обновлено в 11:25
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Футбол
Месси презентовал новую форму сборной Аргентины
Обновлено в 08:23
Политика
Владимир Путин на украинском языке задал вопрос киевским властям
Президент России Владимир Путин встретился с представителями крымской общественности и выразил свое недоумение проводимой украинскими властями политикой.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40