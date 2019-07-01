Общество
Предприниматели перешли на онлайн-кассыРоссийская газета вчера в 18:00
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать. Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы.
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