Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассыРоссийская газета вчера в 18:00

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать. Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы.
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На онлайн-кассы с 1 июля переходят все индивидуальные предприниматели

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Предприниматели перешли на онлайн-кассы

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