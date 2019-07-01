Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассыРоссийская газета вчера в 18:00
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать. Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Экономика
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам
За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Samsung начала продажи Galaxy A80 в России
Компания Samsung с задержкой на месяц объявила о старте продаж нового смартфона Galaxy A80 на российском рынке электроники.
Обновлено в 08:13
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов
1 июля индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2800 пунктов. Значение стало максимальным за всю историю, начиная с 1997 года.
Обновлено в 08:15
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено в 03:35
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Политика
Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Политика
Партия «Голос» Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко
За политическую партию музыканта готовы проголосовать 8,3% опрошенных украинцев, за "Европейскую солидарность" экс-президента - 8,2% Политическая партия украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" поднялась в рейтинге на четвертое место, сместив с этой позиции "Европейскую солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Политика
Игорь Матвиенко прокомментировал заявление певицы Нино Катамадзе
Продюсер Игорь Матвиенко прокомментировал телеканалу RT ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность в России.
Обновлено в 08:18
Игры
Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Remedy объявила, что ей удалось заполучить издательские права на Alan Wake, которые до этого принадлежали Microsoft.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Обновлено в 01:42
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено 29 июня в 03:11
Хоккей
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
Обновлено в 02:37
Финансы
В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой
Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:20
Спорт
Семеня пригрозила ИААФ пропуском чемпионата мира
Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня сообщила, что пропустит чемпионат мира, если ей не позволят бежать дистанцию в 800 метров.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29
Политика
Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку
Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками
Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:33
Общество
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Авто
С 1 июля в России перезапустят программы господдержки автопрома
Правительство России перезапустит господдержку автопрома.
Обновлено вчера в 08:58
Музыка
Первый канал начал обновлять систему голосования шоу «Голос»
Первоначально в шестом сезоне победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Однако проверка установила факт вброса голосов в пользу девочки.
Обновлено в 06:44
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31