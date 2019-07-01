Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассыРоссийская газета вчера в 18:00

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать. Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«После полного перехода страны на онлайн-кассы, скорее всего, последует отказ от ЕНВД»

Реальное время00:00

«Третья волна» внедрения онлайн-касс в России стартует с 1 июля

ПРАЙМвчера в 17:36

«Третья волна» внедрения онлайн-касс началась в России

ФАНвчера в 22:57

Предпринимателей перевели на онлайн-кассы

Парламентская газетавчера в 18:03

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Российская газетавчера в 18:00

Онлайн-кассы приобрели не все

ComNews.ruвчера в 23:21

Теперь онлайн-кассы стали обязательными для ИП и организаций

Банки Сегоднявчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:46, Вашингтон
Транспорт

Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту

Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Алла Пугечева оказалась в центре скандала на Рижском вокзале Москвы

Картедж автомобилей доставил Примадонну к собственному вагону поезда Известная Российская певица Алла Пугачева отправилась в очередной раз на отдых в Юрмалу.
Обновлено в 04:33
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Обновлено вчера в 13:40
Общество

Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре

Обновлено в 02:50
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Ворота при входе на территорию стадиона «Динамо» пропали

Обновлено в 01:34
Происшествия

В Красноярске загорелось пятиэтажное общежитие

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что загорелся пятиэтажный дом гостиничного типа.
Обновлено в 02:58
Энергетика

Эксперты дали прогноз по ценам на бензин

Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской

Обновлено в 04:22
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Политика

Академиков не допустили к защитам

В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли "рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Чиновника накажут за присвоение более 7 млн рублей социальных выплат

Начальник ГБУ «Центр контроля качества товаров, работ и услуг» присвоил более 7 млн рублей, предназначенных для сотрудников учреждения.
Обновлено в 04:31
Политика

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получит два новейших корвета проекта 20380

Тихоокеанский флот получит новейшие корветы проекта 20380 «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Резкий» в 2020 и 2021 годах, об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 04:08
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 03:35
Авто

Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок

Габариты рамного внедорожника практически не изменились: длина модели - 5 090 мм, ширина - 1 926 мм, высота - 1 900 мм, колесная база - 2 800 мм.
Обновлено в 02:11
Общество

Законопроект о требованиях к камерам на дорогах внесли в Госдуму

Законопроект, разрешающий правительству России определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, внесен в Государственную Думу.
Обновлено в 02:03
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
ЖКХ

Рост тарифов на ЖКУ в Ростове превысит государственную норму

В рейтинге городов, в которых рост тарифов превысит норму, Ростов занимает третье место. Еще выше поднимут цены в Красноярске и Волгограде.
Обновлено в 03:54
Политика

Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Обновлено в 04:16
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Экономика

В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
Обновлено в 01:58
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Общество

Жена правителя Дубая сбежала от него с детьми и 40 миллионами долларов

От эмира сбежала жена - принцесса Хайя, прихватив с собой около 40 млн долларов. По информации издания, это произошло еще в феврале.
Обновлено 29 июня в 09:04
Происшествия

Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области

Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Политика

В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное