Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассыРоссийская газета вчера в 18:00
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать. Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:46, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алла Пугечева оказалась в центре скандала на Рижском вокзале Москвы
Картедж автомобилей доставил Примадонну к собственному вагону поезда Известная Российская певица Алла Пугачева отправилась в очередной раз на отдых в Юрмалу.
Обновлено в 04:33
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Обновлено в 02:50
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Ворота при входе на территорию стадиона «Динамо» пропали
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Красноярске загорелось пятиэтажное общежитие
В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что загорелся пятиэтажный дом гостиничного типа.
Обновлено в 02:58
Энергетика
Эксперты дали прогноз по ценам на бензин
Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской
Обновлено в 04:22
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Политика
Академиков не допустили к защитам
В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли "рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Чиновника накажут за присвоение более 7 млн рублей социальных выплат
Начальник ГБУ «Центр контроля качества товаров, работ и услуг» присвоил более 7 млн рублей, предназначенных для сотрудников учреждения.
Обновлено в 04:31
Политика
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получит два новейших корвета проекта 20380
Тихоокеанский флот получит новейшие корветы проекта 20380 «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Резкий» в 2020 и 2021 годах, об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 04:08
Авто
Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок
Габариты рамного внедорожника практически не изменились: длина модели - 5 090 мм, ширина - 1 926 мм, высота - 1 900 мм, колесная база - 2 800 мм.
Обновлено в 02:11
Общество
Законопроект о требованиях к камерам на дорогах внесли в Госдуму
Законопроект, разрешающий правительству России определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, внесен в Государственную Думу.
Обновлено в 02:03
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
ЖКХ
Рост тарифов на ЖКУ в Ростове превысит государственную норму
В рейтинге городов, в которых рост тарифов превысит норму, Ростов занимает третье место. Еще выше поднимут цены в Красноярске и Волгограде.
Обновлено в 03:54
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Обновлено в 04:16
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Экономика
В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
Обновлено в 01:58
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Общество
Жена правителя Дубая сбежала от него с детьми и 40 миллионами долларов
От эмира сбежала жена - принцесса Хайя, прихватив с собой около 40 млн долларов. По информации издания, это произошло еще в феврале.
Обновлено 29 июня в 09:04
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26