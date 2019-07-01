Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассыРоссийская газета вчера в 18:00

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать. Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы.
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«Белые, но бедные»: как бизнес переживает кассовую реформу

Forbes01:49

ИП и организации перешли на онлайн-кассы с 1 июля

Бизнес.Ру01:20

«Третья волна» внедрения онлайн-касс началась в России

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«После полного перехода страны на онлайн-кассы, скорее всего, последует отказ от ЕНВД»

Реальное время00:00

Предпринимателей перевели на онлайн-кассы

Парламентская газетавчера в 18:03

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Российская газетавчера в 18:00

«Третья волна» внедрения онлайн-касс в России стартует с 1 июля

ПРАЙМвчера в 17:36
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Происшествия

В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме

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Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
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Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
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Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
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Происшествия

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Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в Техасе, сообщает телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено вчера в 19:33
Общество

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Уровень воды в реке Ия, которая затопила город Тулун Иркутской области, к утру понедельника, 1 июля, упал до 1091 сантиметров.
Обновлено в 00:56
Культура

В Казани скончался известный драматург Амир Камалиев

Ранее сообщалось, что известный советский актер и режиссер Валерий Харченко скончался на 82 году жизни.
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Политика

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Происшествия

Россиянка поверила в опасность сотовой вышки, решила ее сжечь и поплатилась

Жительница Североуральска в Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.
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Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
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Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Характеристики таинственной двухзвенной самоходки раскрыли на «Армии»

На V Международном военно-техническом форуме "Армия"-2019 стали известные некоторые характеристики новейшего российского двухзвенного самоходного артиллерийского орудия "Магнолия".
Обновлено в 04:36
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

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Обновлено в 03:35
Происшествия

В Китае при взрыве на химическом заводе погибли два человека

Обновлено вчера в 13:26
Общество

На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях

В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
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Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Иркутской области продолжает увеличиваться территория затопления

По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, на утро 1 июля водой подтоплено 55 населенных пунктов.
Обновлено в 02:55
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
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Политика

В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
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Происшествия

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Обновлено в 02:00
Игры

В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити

После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
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Экономика

Национального перестраховщика возглавила Наталья Карпова

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Происшествия

В Кабуле прогремел взрыв, пострадали 68 человек

В Кабуле прогремел сильный взрыв, пострадали 68 человек, сообщает местный телеканал TOLO News в твиттере.
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Общество

Академиков не допустили к защитам

Вице-президент РАН Алексей Хохлов высказывается сдержаннее: «Мы считаем, что Владимир Филиппов нарушил решение пленума ВАК, который согласился допускать на заседания представителей комиссии РАН».
Обновлено вчера в 18:01
Общество

В России предложили запретить частные камеры на дорогах

Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
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Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской

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Космос

Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр

В отличие от обычных черных дыр, свермассивные не образуются в результате вспышки сверхновой, однако причины их появления до сих пор точно не известны.
Обновлено в 05:25
Общество

ФАС: стенды IQOS в магазинах не нарушают закон о рекламе

Федеральная антимонопольная служба решила, что стенды системы нагревания табака IQOS, установленные в магазинах, не являются рекламой табачных изделий и не нарушают закон о рекламе, пишет РБК со ссылкой на официальное письмо ведомства.
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В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали

В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.
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