Предприниматели перешли на онлайн-кассыРоссийская газета вчера в 18:00

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать. Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы.

Политика Песков удивился вниманию к термосу Путина Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с вниманием журналистов к кружке-термосу, которой президент России Владимир Путин пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, передает «Интерфакс» в понедельник, 1 июля.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».

Общество ФАС создаст комиссию для решения спорных вопросов на IT-рынке Федеральная антимонопольная служба (ФАС) создаст при своих экспертных советах по связи и информационным технологиям экспертную комиссию для решения спорных вопросов на этих рынках, сообщил журналистам заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин по итогам заседания этих советов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".

Политика Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.

Общество Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).

Технологии Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс» Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.

Финансы Индийские инвесторы настроены оптимистично В понедельник, 1 июля, ключевые фондовые индексы Индии завершили торговую сессию на положительной территории благодаря известиям о том, что Вашингтон и Пекин согласились возобновить торговые переговоры и обсудить тарифы на импорт товаров.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 39 миллионами долларов С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).

Общество Горенбург рассказал о главных проблемах Ural Music Night Евгений Горенбург в интервью радио "Эхо-Москвы" рассказал, что организаторы не рассчитали количество зрителей.

Шоу-бизнес Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.

Политика Вице-спикер Госдумы пожелал Беглову проиграть выборы Лебедев обвинил в этом действующую городскую власть и пожелал врио губернатора Александру Беглову проиграть сентябрьские выборы.

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Происшествия В Сочи арестован водитель, насмерть сбивший на остановке трех человек Водитель, по вине которого, по версии следствия, в Лазаревском районе на трассе Джубка - Сочи в ДТП погибли три человека, заключен под стражу.

Наука США подверглись угрозе колоссальных осиных супергнезд Даже профессиональные конторы по борьбе с вредителями обходят осиные «крепости» стороной, не говоря уже о местных жителях.

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Политика Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России» Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.

Кино В Ялте пройдет детский кинофестиваль «Алые паруса „Артека“» C 1 по 9 июля в Ялте пройдет киносмотр для детей и юношества — Международный детский кинофестиваль «Алые паруса „Артека“», сообщается на сайте Минкультуры РФ.