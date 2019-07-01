Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассыРоссийская газета вчера в 18:00

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать. Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы.
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«После полного перехода страны на онлайн-кассы, скорее всего, последует отказ от ЕНВД»

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Онлайн-кассы приобрели не все

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«Третья волна» внедрения онлайн-касс началась в России

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Теперь онлайн-кассы стали обязательными для ИП и организаций

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
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Захоронение, обнаруженное археологами на британском острове Англси, было построено "магическими" священнослужителями, более известными как друиды.
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