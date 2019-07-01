Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассыРоссийская газета вчера в 18:00
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать. Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
Космос
Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной
Обновлено вчера в 05:15
Транспорт
Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту
Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено вчера в 15:27
Путешествия
Названы зарубежные города с самыми дешевыми отелями в июле
В середине лета дешевле всего можно забронировать отели на Бали, в Таиланде, Турции, Болгарии и Белоруссии, сообщает Ostrovok.ru Аналитики сервиса онлайн-бронирования выяснили, где российские туристы могут недорого забронировать гостиницу на июль.
Обновлено в 02:14
Экономика
Рост тарифов ЖКХ и подорожание бензина: июль готовит россиянам новые испытания
С начала этого года российскому населению уже пришлось столкнуться с рядом вызовов, сопряженных с высокими темпами инфляции, ростом цен на фоне повышения НДС, повышением коммунальных тарифов в начале года, вступлением в силу пенсионной реформы и многого другого.
Обновлено в 02:20
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Уровень воды в реке Ие в Тулуне опустился ниже 11 метров
Обновлено вчера в 21:25
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье
Главный ночной симптом рака назвали ученые
Британские ученые пришли к выводу, что повышенная потливость во время сна может быть симптомом рака.
Обновлено в 02:18
Энергетика
С 1 июля выросли цены на газ для потребителей
С 1 июля, по решению Федеральной антимонопольной службы в России повысятся регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек
Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает агентство Пажвак в Twitter.
Обновлено в 01:28
Политика
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в Иркутской области
В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными из-за паводка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:33
Наука
В Британии обнаружено 4000-летнее захоронение друидов
Захоронение, обнаруженное археологами на британском острове Англси, было построено "магическими" священнослужителями, более известными как друиды.
Обновлено в 02:16
Общество
Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России
Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 01:28
Общество
В Оренбуржье назначены два новых министра
В Оренбургской области назначены два новых министра.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами
Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Единоборства
Путин стоял под гимн Украины в Минске
Обновлено в 01:39
Экономика
Moody’s заявило о снижении финансовой автономии регионов
Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.
Обновлено в 00:41
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Ума Турман продемонстрировала фигуру в купальнике
Голливудская актриса Ума Турман продемонстрировала поклонникам, как выглядит в купальнике.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Шесть человек пострадали от взрыва на Ямале
Шестеро рабочих пострадали от взрыва на Ямале, сообщили редакции «МК Ямал» собственные источники.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Жительница США умерла, вдохнув помет хомяка
В США 42-летняя местная жительница умерла после того, как вдохнула помет хомяка.
Обновлено в 01:41
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ
На стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в городе Филадельфия (США) состоялись два четвертьфинальных матча Золотого кубка КОНКАКАФ.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни»
Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.
Обновлено вчера в 22:45