«Третья волна» внедрения онлайн-касс началась в РоссииФАН 22:57

В России с сегодняшнего дня началась так называемая «третья волна» внедрения онлайн-касс: теперь пользоваться специальным оборудованием должны организации и ИП, которые до этого пользовались отсрочкой.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Происшествия В МЧС рассказали о паводковой обстановке в Тулуне "По состоянию на вечер 30 июня наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остается в городе Тулун: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении.

Общество Московский зоопарк запустит онлайн-трансляцию жизни панд В Московском зоопарке с 1 июля стартуют онлайн-трансляции из вольеров панд Жуи и Диндин, привезенных из Китая.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.

Общество В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала о своих недостатках Популярная телеведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала своим поклонникам о своих «пороках», от которых она не может избавиться уже долгие годы.

Политика В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.

Экономика С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.

Энергетика Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензин Российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Экономика Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».

Футбол Сборная США пробилась в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ Сборные США и Кюрасао провели матч финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась победой американцев со счетом 1:0.

Происшествия Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Энергетика Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".