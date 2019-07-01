Общество

«Третья волна» внедрения онлайн-касс началась в РоссииФАН 22:57

В России с сегодняшнего дня началась так называемая «третья волна» внедрения онлайн-касс: теперь пользоваться специальным оборудованием должны организации и ИП, которые до этого пользовались отсрочкой.
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Онлайн-кассы приобрели не все

ComNews.ru23:21

«Третья волна» внедрения онлайн-касс началась в России

ФАН22:57

Кировские налоговики рассказали об основных нарушениях предпринимателей на патенте

Бизнес-новости в Кирове28 июня в 05:05

«Третья волна» внедрения онлайн-касс в России стартует с 1 июля

ПРАЙМ17:36

В диалоге о налогах: в Архангельске возвращаются к вопросу о К2

Бизнес-класс Архангельск28 июня в 17:08

Третья волна кассовой реформы. Какую онлайн-кассу купить, чтобы не пришлось платить дважды

Юга.ру28 июня в 09:59

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Российская газета18:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В МЧС рассказали о паводковой обстановке в Тулуне

"По состоянию на вечер 30 июня наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остается в городе Тулун: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:19
Общество

Московский зоопарк запустит онлайн-трансляцию жизни панд

В Московском зоопарке с 1 июля стартуют онлайн-трансляции из вольеров панд Жуи и Диндин, привезенных из Китая.
Обновлено в 22:25
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 22:48
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о своих недостатках

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала своим поклонникам о своих «пороках», от которых она не может избавиться уже долгие годы.
Обновлено в 12:56
Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Экономика

С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее

С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено в 20:03
Общество

Июль в Екатеринбурге начнётся с жаркой, но дождливой погоды

Обновлено в 23:05
Энергетика

Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензин

Российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо.
Обновлено 28 июня в 03:22
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено в 21:59
Футбол

Сборная США пробилась в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборные США и Кюрасао провели матч финала Золотого кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась победой американцев со счетом 1:0.
Обновлено в 22:45
Происшествия

Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:03
Общество

Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено в 18:21
Автоспорт

Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии

Обновлено в 15:40
Политика

Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Политика

В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС

В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.
Обновлено в 01:43
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину космический контракт

Клуб предложил россиянину контракт на восемь лет на общую сумму в $100 млн.
Обновлено в 22:53
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 может получить круглый блок камеры

Обновлено в 15:06
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Происшествия

В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов

Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 22:42
Происшествия

В Кемерове ночью загорелись четыре иномарки

В ночь на 1 июля на проспекте Советском горели четыре автомобиля. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стал поджог.
Обновлено в 22:08
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено в 19:40
Здоровье

Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца

Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Политика

Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия

Партия "Единая Россия" ощущает определенный дефицит доверия избирателей, которым все чаще кажется, что их не слышат.
Обновлено в 17:09
Энергетика

Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей

С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено в 22:57
Авто

Салон вертолета «Ансат» будет стилизован под президентский автомобиль

Госкорпорация «Ростех» создаст для вертолета «Ансат» салон, стилизованный под президентский автомобиль Aurus.
Обновлено в 11:46
Экономика

Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам

В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:50
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