Общество
Предпринимателей перевели на онлайн-кассыПарламентская газета 18:03
Применение онлайн-класс стало обязательным для некоторых категорий организаций и индивидуальных предпринимателей. Соответствующие законодательные нормы вступают в силу 1 июля.
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