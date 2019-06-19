Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищенииРБК вчера в 16:05

Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс». О каком Шеине идет речь, адвокат не уточнил. По данным СПАРК, Владимир Шеин — бывший председатель совета директоров и совладелец "Кредит-Экспресса".

с чего всё началось

Он не признает себя виновным в этом обвинении, потому что между господином Бойко-Великим и господином Шеиным существовал договор займа. В рамках этого договора займа вся сумма господина Шеина возмещена, о чем имеется нотариально заверенная расписка.

Вместе с Бойко-Великим были задержаны председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК. После выхода статьи адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов подтвердил факт задержания бизнесмена.

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Политика Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17 Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.

Происшествия Похищенную бегунью нашли в лесу под Новосибирском Елену обнаружили в лесу под Новосибирском, без угроз для жизни и здоровья.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».

Экономика Правительство обязало нефтяников отчитаться об использовании старых труб Минпромторг прислал «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти» чек-лист (опросник), в котором содержатся вопросы об использовании этими компаниями бывших в употреблении труб.

Экономика Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Экономика Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.

Здоровье В выходные в Екатеринбурге пройдет «Субботник против рака» В Екатеринбурге 22 июня пройдет профилактическая акция «Субботник против рака». Она направлена на диагностику и раннее выявление опухолей.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Экономика Медведев предложил увеличить пособия на детей Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Общество В России начинают отмечать выпускные вечера В России начинают отмечать выпускные вечера, которые традиционно проходят после экзаменов.

Финансы ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.

Шоу-бизнес Волочкова не сдержала слез при виде Алибасова после комы После пятидневной комы Бари Алибасов с трудом узнает окружающих, его речь нарушена, а память изменяет.

Экономика ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR) в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Политика Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20 Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G20 в японской Осаке.

Общество Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.

Политика В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.

Здоровье Жители Иркутской области пожаловались Путину на докторов На «прямую линию» с президентом поступил вопрос из иркутского города Ангарска.

Происшествия В Раменском задержали бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками за фальсификацию дела Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД по подмосковному Раменскому Дмитрия Понкратова задержали по подозрению в фальсификации дела о наркотиках и их хранении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Армия и оружие Гиперзвуковую ракету анонсировали в США В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.

Финансы Прибыль российских банков за пять месяцев выросла на 64,5% Прибыль российских банков за пять месяцев увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (с 527 до 867 млрд руб.).

Происшествия В Казахстане упал легкий самолет Ан-2 В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.

Происшествия Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.

Политика Бойко рассказал о цели визита в Россию Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.